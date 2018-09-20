Выставку Даши Намдакова в Иркутске посетили почти четыре тысячи человек

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Выставка Даши Намдакова «Другое измерение» в галерее Виктора Бронштейна – мировая премьера новой коллекции скульптур признанного мастера – завершится 23 сентября. Экспозицию посетили почти 4000 человек.

Партнером проекта выступил Байкальский банк Сбербанка. Как сообщает пресс-служба компании, автор презентовал монументальные скульптуры в Иркутске, потому что именно здесь проходила его дебютная персональная выставка в 2000 году. Жители города первыми увидели работы, выполненные в Лондоне, отлитые в итальянских мастерских, созданные под влиянием современной зарубежной скульптуры.

В формате выставки прошло более 80 экскурсий, часть из которых были авторскими – их проводили искусствовед Арт-фонда Даши Намдакова Надежда Комарова, коллекционер Виктор Бронштейн, директор галереи Ольга Бронштейн.

На выставке побывали жители практически всех районов Иркутской области, включая самые отдаленные: Киренский, Бодайбинский, Жигаловский. Экспозицию активно посещали гости из соседних регионов – больше всего было туристов из Бурятии, Читы и Якутии. Проект также увидели путешественники из стран Азии: Китая, Вьетнама, Индии, Пакистана, Сирии, Японии; из Европы, стран Латинской Америки, США, Канады и Австралии; из африканских стран: Республики Конго и ЮАР. В книге отзывов ославлены десятки добрых слов благодарности и восхищения.

После закрытия выставки новая коллекция скульптур Даши Намдакова отправится в Русский музей в Санкт-Петербурге.