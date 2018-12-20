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20.12.2018

Впервые в Иркутске хор Турецкого и SOPRANO выступят в совместном новогоднем концерте

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Коллектив хора Турецкого и SOPRANO объединятся в новогоднем шоу, чтобы подарить заряд праздничного настроения на целый год. Концерт пройдет на сцене ДС «Труд» 4 января 2019 года.

Как сообщают организаторы концерта, музыканты подготовили особенный подарок.

– Любимых зрителей ждут музыкальные сюрпризы, незабываемые эмоции, любимые песни из кинофильмов на главном новогоднем концерте от самых поющих Дедов Морозов и Снегурочек музыкального Олимпа. Под Новый год сбываются мечты. Наша – встретить праздник вместе с вами. Возможно будет все! Даже возможность оказаться на одной сцене вместе с артистами, спеть и… станцевать. Снегопад хорошего настроения гарантирован, – говорят они.

КООРДИНАТЫ:

  • Подробности по телефону: 8 (3952) 430-00 и на сайте kassy.ru. 0+

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