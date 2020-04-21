вСказкуИзДома: известные писатели и персонажи мультфильмов стали волонтёрами всероссийского движения

Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС, Российское движение школьников, Российская государственная детская библиотека совместно с министерством культуры Российской Федерации запускают специальную акцию ко Всемирному дню книги в рамках проекта «В сказку – из дома». К всероссийскому движению волонтеров-сказочников присоединятся известные российские писатели, а также актеры, озвучивающие любимых персонажей детских мультфильмов. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг. В этот четверг, 23 апреля, по бесплатному телефону 8-800-250-10-51 в течение дня дети со всей страны смогут услышать известные произведения из уст их авторов – вживую общаться с ребятами будут Денис Драгунский, Сергей Лукьяненко, Олег Рой, Валерий Воскобойников и другие российские писатели. Вместе с ними сказки народов мира будут читать актеры, озвучивающие легендарных круглых персонажей – Смешариков. Работу на линии в качестве сказочников также продолжат студенты факультета журналистики МГУ и других российских вузов, вожатые Российского движения школьников, библиотекари, сотрудники МТС. – С момента запуска проекта к нам уже поступили сотни заявок со всей страны от желающих стать волонтерами нашей горячей линии. Сегодня сказки детям читают более 300 человек – среди них представители абсолютно разных профессий и возрастов, проживающие в разных уголках страны и охватывающие все часовые пояса России. И это очень здорово, что волонтерское движение продолжает расширяться, и сказки зазвучат в том числе голосами всеми любимых авторов и мультипликационных персонажей, а дети получат дополнительную мотивацию проводить свое свободное время с пользой, – отметила руководитель благотворительных и социальных программ МТС Екатерина Филатова. Вместе с тем, для детей от 6 до 14 лет продолжает работу специальный конкурс чтецов «В сказку – из дома». Участникам необходимо записать на видео или аудио собственное прочтение сказки и загрузить работу на платформу благотворительного проекта «Поколение М». Лучшие чтецы получат возможность в режиме видеосвязи пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в главную библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку в Москве. Все участники конкурса смогут своим творчеством помочь сверстникам, нуждающимся в лечении. За каждую загруженную работу, каждый «лайк» и репост в социальные сети будет начислено по одному баллу на «Счетчик добра» проекта. В конце года МТС переведет все баллы в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль и направит на лечение тяжелобольных детей. Информационными партнерами акции в рамках проекта выступили «Детское радио», телеканал «Мульт». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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