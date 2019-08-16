Встреча друзей Александра Вампилова пройдет в Иркутске 19 августа

Иркутск, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - 19 августа в 17:00 в Культурном центре Александра Вампилова состоится традиционная встреча друзей Вампилова, посвящённая празднованию 82-летия со дня рождения драматурга.

Гости вечера увидят спектакль в одном действии «Засим. Ваш Вампилов», созданный на основе опубликованной переписки Александра Вампилова и заведующей литературной частью Московского драматического театра имени М.Н.Ермоловой Еленой Якушкиной. Историю разыграют в дуэте два актёра, ведущие мастера сцены Иркутского областного театра юного зрителя им. Александра Вампилова Елена Константинова и Сергей Павлов.

- «Неоконченный разговор в одном действии» - именно таким я определил этот спектакль. Разговор в письмах – это всегда несколько иное. В этот момент человек становится немного поэтом, немного писателем, мыслителем. Обычный бытовой случай в письме может облечься в трогательную, искреннюю и, как писал Чехов, романическую историю. То, о чем не скажешь громко вслух, таинственно - возможно в письме двух говорящих. По нескольким опубликованным письмам невозможно создать всю палитру чувств и переживаний Александра Вампилова и Елены Якушкиной - все равно, что сжать бесконечность в краткое мгновение бытия. Но пусть мгновение этого спектакля станет ниточкой к бесконечности двух этих равновеликих людей, - говорит режиссер и автор сценария вечера Александр Гречман.

Организаторы приглашают всех желающих в Литературно-театральный салон Культурного центра Александра Вампилова услышать от первого лица о творческих муках и радостях драматурга.

КООРДИНАТЫ:

Вечер состоится по адресу: город Иркутск, улица Богдана Хмельницкого, дом 3 Б.

Стоимость билета: 300 рублей

Количество мест ограничено! Забронировать билеты заранее можно по телефону 20-39-74.