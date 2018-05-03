Встречу иркутского киноклуба «У озера» 5 мая посвятят Дню Победы

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Третья встреча киноклуба «У озера» состоится 5 мая в иркутском Доме кино. В этот раз она будет посвящена Дню Победы. Пройдет показ фильмов из киножурнала «Земля у Байкала» и киноальманаха «Восточная Сибирь».

Как сообщает пресс-служба иркутского облкинофонда, зрителям будет показан сюжет Полины Степановой «321-я Сибирская. За кадром», который снят на съемочной площадке народного фильма «321-я Сибирская» режиссера Солбона Лыгденова (студия MonUla Films). Также зрители увидят два фильма 2016 года из альманаха «Восточная Сибирь» режиссера Анастасии Зверьковой: «Транзит» и «Дед, живи сто лет».

Фильм «Транзит» – это хроника 9 мая 2016 года. В тот же день случилось уникальное астрономическое событие – прохождение Меркурия по диску Солнца. Фильм «Дед, живи сто лет» рассказывает историю человека, который погиб несколько раз. Первый раз – в бою, а затем – в сталинском лагере. Но смерти эти были «бумажными». В свои 92 года герой фильма – ветеран ВОВ, ветеран труда Алексей Гаврилович Батраченко – здравствует. Со своей многочисленной семьей он также будет на встрече киноклуба.

СПРАВКА:

Алексей Батраченко – ветеран Великой Отечественной войны, снайпер, награжден Орденом Славы третьей степени и Орденом Великой Отечественной войны второй степени. В боях за удержание и расширение плацдарма на западном берегу реки был контужен, в результате чего попал в плен. Числился погибшим. В августе 1944 года его родные получили похоронку. Домой он вернулся спустя 10 лет – после сталинских лагерей.