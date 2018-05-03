ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Культура
04.05.2018

Встречу иркутского киноклуба «У озера» 5 мая посвятят Дню Победы

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Третья встреча киноклуба «У озера» состоится 5 мая в иркутском Доме кино. В этот раз она будет посвящена Дню Победы. Пройдет показ фильмов из киножурнала «Земля у Байкала» и киноальманаха «Восточная Сибирь».

Как сообщает пресс-служба иркутского облкинофонда, зрителям будет показан сюжет Полины Степановой «321-я Сибирская. За кадром», который снят на съемочной площадке народного фильма «321-я Сибирская» режиссера Солбона Лыгденова (студия MonUla Films). Также зрители увидят два фильма 2016 года из альманаха «Восточная Сибирь» режиссера Анастасии Зверьковой: «Транзит» и «Дед, живи сто лет».

Фильм «Транзит» – это хроника 9 мая 2016 года. В тот же день случилось уникальное астрономическое событие – прохождение Меркурия по диску Солнца. Фильм «Дед, живи сто лет» рассказывает историю человека, который погиб несколько раз. Первый раз – в бою, а затем – в сталинском лагере. Но смерти эти были «бумажными». В свои 92 года герой фильма – ветеран ВОВ, ветеран труда Алексей Гаврилович Батраченко – здравствует. Со своей многочисленной семьей он также будет на встрече киноклуба.

СПРАВКА:

  • Алексей Батраченко – ветеран Великой Отечественной войны, снайпер, награжден Орденом Славы третьей степени и Орденом Великой Отечественной войны второй степени. В боях за удержание и расширение плацдарма на западном берегу реки был контужен, в результате чего попал в плен. Числился погибшим. В августе 1944 года его родные получили похоронку. Домой он вернулся спустя 10 лет – после сталинских лагерей.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске