Забайкальский драматический театр приедет в Иркутск на гастроли

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Гастроли Забайкальского краевого драматического театра состоятся в Иркутске. Спектакли коллектива будут идти с 14 по 22 июня на сцене Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, читинцы представят шесть постановок. Это комедии «Авантюристки поневоле» и «Играем в дружную семью» по пьесам российского драматурга Александра Коровкина и французского писателя Марка Камолетти, семейная мелодрама «Бинго», автором которой является российский актер и сценарист Вадим Бочанов. В репертуаре также классическая постановка «Тартюф» Жана-Батиста Мольера и детская музыкальная сказка «Старик Хоттабыч». Кроме того, в Иркутске состоится премьера спектакля «Цианистый калий…с молоком или без?». Сейчас в читинском театре завершаются репетиции этой детективной истории, автором которой является испанец Хуан Мильян. – Краевой драматический театр является одним из ведущих коллективов Забайкалья. На гастролях в Иркутск мы были в 2011 году. Это были обменные гастроли с Иркутским академическим драматическим театром имени Н.П. Охлопкова. После большого перерыва мы вновь сможем выступить перед требовательной иркутской публикой, – сказал директор Забайкальского драмтеатра Юрий Пояркин. Эти гастроли также являются обменными. В их рамках в Чите уже выступили артисты Иркутского музтеатра. Там они сыграли свои лучшие спектакли. Это легендарная рок-мистерия «Юнона и Авось», музыкальные комедии «Любовь и голуби», «Труффальдино из Бергамо» и «Проделки Ханумы», музыкальная сказка «Принцесса на горошине», оперетты «Белая акация» и «Веселая вдова». Всего на сцене Забайкальского краевого драматического театра состоялось 13 показов. В заключительный день гала-концерт «От оперетты к мюзиклу. Лучшее» прошел в Центре военно-патриотического воспитания «Дом офицеров Забайкальского края». – Мы получили благодарственные письма от министерства культуры Забайкальского края, прекрасные отзывы зрителей. Мы привезли в Читу и хор, и балет, и оркестр. Всего 140 человек и четыре фуры с декорациями. Наши спектакли посмотрело около семи тысяч человек. Нас снова приглашают в Читу на гастроли, – отметила директор Иркутского музтеатра Татьяна Мезенцева. – В этом году выделены значительные средства на гастрольную деятельность. Артисты музыкального театра имени Загурского, кроме Читы, уже выступили в Усть-Илимске и Братске. Иркутский ТЮЗ планирует отправиться на гастроли в Санкт-Петербург. На Камчатку собирается Иркутский драматический театр имени Охлопкова. Совсем недавно театр кукол «Аистенок» прекрасно выступил на Красной площади, приняв участие в фестивале, на который были отобраны только 10 театров со всей России. Гастроли – это мощный стимул для актеров и, безусловно, подарок для зрителей, – сказала начальник отдела профессионального искусства и организационной работы министерства культуры и архивов Иркутской области Наталия Плинт. ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... • Иркутская афиша • Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? • Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне? иркутск

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