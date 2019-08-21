Заксобрание Иркутской области подключилось к проблеме сохранения «Александровского централа»

Боханский район, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ» в селе Александровское Боханского района должен стать по-настоящему музейным центром. Для его реконструкции необходимо привлечь, в том числе, федеральное финансирование. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол в ходе поездки в район, сообщает пресс-служба регпарламента.

Парламентарии осмотрели «Александровский централ», признанный памятником федерального значения. Комплекс находится под охраной, работа которой финансируется за счет бюджета региона. Вместе с тем, на территорию можно свободно попасть, так как значительная часть ограждения разрушена.

Как рассказала глава администрации Александровского МО Людмила Позднякова, село ждет восстановления комплекса как музейного объекта.

– Несколько десятилетий здесь размещалась психиатрическая больница. С ее закрытием больше двухсот человек остались без работы. Некоторые смогли устроиться в лечебные учреждения – кто-то в Бохане, кто-то в Иркутске, и вынуждены сейчас ездить туда на работу, несмотря на расстояние и потерю времени. В самом селе необходимого количества рабочих мест нет, – сказала Людмила Позднякова.

По словам Сергея Сокола, создание здесь современного музейного комплекса могло бы привлечь в Александровское туристов, позволило бы решить проблему безработицы и придать импульс развитию села.

– Памятник не должен находиться в столь плачевном состоянии, тем более – разрушаться дальше. Его необходимо привести в порядок. Сегодняшние музейные технологии позволят сделать этот объект привлекательным для тех, кто интересуется историей нашей страны, историей Сибири. Есть хорошие шансы получить на его восстановление федеральное финансирование, но данным вопросом нужно предметно заниматься, – отметил Сергей Сокол.

Напомним, в 2017 году в Александровском централе проходила экскурсия в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску». Тогда же стало известно, что для восстановления памятника зарегистрировали некоммерческую организацию «Фонд возрождения Александровского централа». Планировалось, что фонд и займётся созданием музея, котором заговорили почти сразу после закрытия централа. Также сообщалось, что здание хотят передать в федеральную собственность.

Однако, как говорят в администрации Боханского района, всё ограничилось одной экскурсией. В августе 2017 года стало известно, что в стенах Александровского централа проводят квест-игру «Ночь проклятых». В свете этих событий министерство имущества области устроило проверку, где было решено взять объект под охрану министерства. «Фонд возрождения Александровского централа» прекратил своё существование. Администрация Боханского района и Александровского сельского поселения обратились к депутату Госдумы РФ от Иркутской области Александру Якубовскому с просьбой оказать содействие в рассмотрении вопроса реставрации Александровского централа и создания на его базе музейного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

На встрече с жителями речь шла и о других проблемах села. Главная – противопожарная безопасность. По словам Людмилы Поздняковой, минувшей весной в окрестностях села и ближайших населенных пунктах были пожары, на тушение которых приходилось привлекать местное население. В Александровском есть пожарная машина, но нет ставки пожарного. Сергей Сокол сказал, что система пожарной безопасности в малых муниципалитетах, удаленных от пожарных частей, требует пересмотра. В том числе, Законодательное собрание сейчас работает над мерами поддержки добровольцев, участвующих в тушении пожаров.

В завершении встречи жители Александровского поблагодарили депутатов за проект «Народные инициативы», который поддерживает Законодательное Собрание региона. По настоянию депутатов финансирование этого проекта в 2019 году составляется 650 млн рублей. В селе на средства «Народных инициатив» сейчас проводят ремонт водонапорной башни с пожарным гидрантом, в 2018 году закупили пожарные рукава и ранцы, ранее оборудовали детскую площадку, провели частичный ремонт в местном доме культуры, построили хоккейный корт.

– Сегодня существуют механизмы решения проблем сельских территорий через областные и федеральные программы. В частности, премьер-министром Дмитрием Медведевым утверждена госпрограмма комплексного развития сельских территорий, рассчитанная до 2025 года, – сказал Сергей Сокол, – но самостоятельно таким муниципалитетам трудно выполнить необходимую подготовительную работу, разработать обоснованную заявку, проектно-сметную документацию. В этом территориям нужно помогать. Только совместными усилиями можно вывести развитие сельских районов на принципиально новый уровень.