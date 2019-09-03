Затопленное слово: фольклорист на ИМКФ рассказала, как собирала словарь по мотивам книг Валентина Распутина

Иркутск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Фольклорист, этнограф, доктор филологических наук Галина Афанасьева-Медведева на Иркутском международном книжном фестивале представила словарь «Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина». Напомним, фестиваль проходил в Иркутске с 30 августа по 1 сентября. Работой всей жизни фольклориста стал огромный труд – «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» в 20 томах. Она побывала в самых разных отдаленных поселениях региона, собирала информацию о культуре, образе жизни, характерных особенностях речи местных жителей. По сути, этот словарь ближе к энциклопедии – он сопровождается иллюстрациями, пояснениями, историческими справками и так далее. Эту работу высоко оценил знаменитый писатель Валентин Распутин: «Словарь этот именно свод, энциклопедия, житие и сказание сибирских окраин, которые Галина Афанасьева-Медведева объединила в Байкальскую Сибирь. Славное, достойное нашего поколения, житие и вдохновенное, из уст этого жития, многоголосное сказание. И богатырский подвиг Галины Афанасьевой-Медведевой, подобного которому после 19 века, кажется, не бывало. А по мере трудничества, по объемам и размаху старательства на «золотоносных» сибирских землях, вероятно, и сравнить не с чем». А к 80-летию писателя Галина Афанасьева-Медведева создала уже посвященную ему работу «Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина». Писатель родился в деревне Усть-Уда, но с двух до десяти лет жил в деревне Аталанка Усть-Удинского района. По словам фольклориста, сам он позднее говорил, что образы героев всех его книг были списаны именно с ее жителей. – Представляете, он прожил здесь только до десяти лет, а хватило этого на всю творческую жизнь, – удивляется Галина Афанасьева-Медведева. И она сама побывала в Аталанке. Правда, не в той, где вырос Валентин Распутин – ее уже не существует после появления Братского моря. Но именно в нынешнюю Аталанку перебрались жители попадавшей под затопление деревни. Сюда отец Валентина Распутина со своими братьями перед затоплением перевезли даже свой дом – тот самый, где рос писатель и где сейчас организован его музей. Встретилась фольклорист и с Диомидом Слободчиковым, с которым Валентин Распутин дружил с пяти лет и который всегда его защищал, поскольку «сам Валька был неспособен ударить человека». И вот собранные здесь и в окрестностях уникальные слова, выражения, многие из которых звучат в книгах писателя, легли в основу словаря «Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина». По словам Галины Афанасьевой-Медведевой, и эта книга, и «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» позволяют сохранить уникальное наследие, которое постепенно теряется. Особенно много было утеряно при затоплении водохранилища Братской ГЭС. Кстати, в нынешней Аталанке, как и в прежней нет холодильников и многой другой техники, поскольку нет электричества, хотя когда речь шла о необходимости затопления, жителям взамен обещали все блага цивилизации. – Я только сейчас понимаю, что не деревни это топят, а топят русские слова, – говорит на показанной на ИМКФ записи Диомид Слободчиков. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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