Завершился ремонт здания для Усть-Ордынской Национальной библиотеки

Эхирит-Булагатский район, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Усть-Ордынский завершился текущий ремонт здания для Национальной библиотеки имени Хангалова.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, здание, находящееся в федеральной собственности, передано учреждению на безвозмездной основе.

Ремонт проведен в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы. Из областного бюджета было выделено 1,6 млн рублей. Об этом сообщил руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

По словам главы округа, ранее библиотека размещалась в деревянном здании, построенном в 1982 году из частично бывшего в употреблении строительного материала. По результатам инженерно-технического обследования оно признано аварийным. Было принято решение предоставить учреждению другое помещение – двухэтажное кирпичное здание в шаговой доступности от общеобразовательных школ поселка.

– В фонде Национальной библиотеки хранятся свыше 83 тысяч томов, в том числе редкие издания. С каждым годом увеличивается количество читателей, так как учреждение является крупным методическим центром по вопросам национальной литературы, проводит окружные конкурсы, семинары, занимается издательской деятельностью, – отметил Анатолий Прокопьев.

Как сообщила директор учреждения Наталья Спиридонова, в новом помещении появилась возможность зонировать места для отдельных категорий читателей. Общая площадь предоставленного здания составляет 685 квадратных метров, в нем 11 комнат, в том числе два читальных зала. Первую комфортную зону для релаксации оборудовали для детей, которые смогут отдохнуть на диване или гамаке. Библиотека уже открыта для читателей.

Здание полностью отвечает требованиям безопасности, в ходе ремонта была заменена система отопления, установлены системы пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения.