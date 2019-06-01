|Культура
|01.06.2019
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Жителей Приангарья приглашают на областной чувашский праздник Акатуй
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Зиминский район, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Успенский-3 Зиминского района 8 июня состоится областной чувашский праздник Акатуй.
Мероприятие пройдет при поддержке правительства Иркутской области, Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», администраций Зиминского района и города Зимы, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Акатуй – «свадьба плуга и земли» – традиционный весенний праздник чувашей, посвященный земледелию. В программе – обрядовые и торжественные ритуалы по случаю завершения посевных работ.
Мастера декоративно-прикладного творчества продемонстрируют свои изделия на «Ярмарке Акатуя». Фестиваль чувашского напитка «Акатуй – сӑри» позволит гостям праздника продегустировать национальные чувашские блюда, а также раскроет секреты их приготовления.
Участников и гостей праздника ждет конкурсная программа: «Лучший сувенир Акатуя», «Лучший пивовар Акатуя», «Лучшее чувашское подворье Акатуя-2019».
Запланированы также интерактивные, развлекательные и детские площадки, среди которых «Самах асти» – чтение стихов чувашских и местных поэтов; «Умники и умницы» – обучение чувашскому языку, викторина на знание истории, культуры чувашского народа; чувашские посидели «Лара» – мастер-класс по обучению чувашским национальным танцам, чувашскому языку и песням; «Чувашские узоры» – живой урок «Чувашская национальная вышивка»; мастер-классы от мастеров-декоративно-прикладного творчества и другие.
Впервые в спортивной части праздника «Акатуй» пройдет реконструкция национальных чувашских игр «Шакки-шакла», «Чулла», «Чушкалла» в командном зачете.