Жители Приангарья 9 июня смогут пройти онлайн-кастинг в Академию Михалкова

Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области 9 июня смогут пройти онлайн-кастинг в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Специалисты театра и кино, а также студенты последних курсов творческих вузов смогут пройти собеседование и получить возможность бесплатно обучаться в академии.

Как сообщают организаторы, онлайн-прослушивание начнется в 11:00 по московскому времени через интернет-платформу ZOOM.

– Приёмная кампания, реализуемая при поддержке Фонда Тимченко, проводится пятый год подряд и направлена на отбор абитуриентов из регионов России на льготные места обучения по направлению «актёрское мастерство». Обязательными условиями к поступающим являются наличие высшего профильного профессионального образования (либо студенты последних курсов творческих вузов), опыт работы в сфере театра и кино и возраст до 35 лет, – отмечают организаторы.

В состав отборочной комиссии входит режиссер, педагог, старший преподаватель Школы-студии МХАТ Михаил Милькис, актер, педагог, художественный руководитель Творческой лаборатории Московского театра «Школа драматического искусства», заслуженный артист РФ Игорь Яцко, а также кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, первый проректор Академии Никиты Михалкова Игорь Беляев.

Приём в Академию на конкурсной основе ведется с февраля и продлится до сентября 2020 года.

КООРДИНАТЫ:

Чтобы принять участие в онлайн-кастинге, необходимо заполнить заявку по ссылке .

. После обработки и в случае соответствия с претендентом свяжется специалист Академии и уточнит все детали участия в кастинге.

В ходе собеседования необходимо будет прочесть отрывок из прозы, басню, стихотворение и продемонстрировать вокальные данные или иные профессиональные навыки.

Основные требования к прохождению собеседования подробно описаны на сайте Академии. Рекомендованные для поступления абитуриенты будут приглашены в Москву в сентябре для прохождения заключительного (финального) отбора. Все участники отборочного кастинга будут включены в Базу творческих специалистов Академии.