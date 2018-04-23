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23.04.2018

Золотым призером Дельфийских игр стал Иван Попов из Усть-Илимска

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Юный балалаечник из Усть-Илимска Иван Попов стал золотым призером семнадцатых молодежных Дельфийских игр России, которые проходят в сейчас во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, это первая победа Приангарья за всю историю существования этих состязаний.

Иван Попов обучается в школе искусств № 1 Усть-Илимска по специальности «Балалайка» с 2011 года. По словам педагогов, способности одаренного ребенка проявились уже с первых дней. За годы обучения у него состоялось уже семь сольных концертов.

На конкурсах исполнительского мастерства различного уровня мальчик начал выступать с 2012 года. У него более десятка побед в международных, всероссийских и региональных прослушиваниях. Также три года Иван Попов является стипендиатом фонда имени Вороновой «Новые имена». В 2014 и 2015 годах юный исполнитель представлен на мастер-класс профессора РАМ им. Гнесиных, знаменитого российского балалаечника Андрея Горбачева, который пригласил его продолжить учёбу в Москве.

После Дельфийских игр Иван Попов отправится в столицу, там в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра он выступит в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского на гала-концерте победителей конкурсов «Золотые таланты», «Щелкунчик» и «Синяя птица».

Всего же участие в Дельфийских играх 2018 года принимают 15 детей Приангарья из Иркутска, Ангарска, Саянска, Усть-Илимска, посёлка Шерагул Тулунского района. Они выступают в номинациях «Изобразительное искусство», «Художественные ремесла», «Баян», «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Эстрадное пение» в разных возрастных категориях.

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