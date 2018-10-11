Артисты Иркутского музтеатра в третий раз приняли участие в фестивале «Видеть музыку»

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Артисты Иркутского музыкального театра имени Загурского выступили на третьем фестивале «Видеть музыку». На сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац они показали пластический фарс в одном действии по мотивам повести Александра Пушкина «Пиковая дама», премьера которого состоялась в апреле 2018 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в Москву ездила труппа в составе 40 человек, а также хореограф-постановщик и автор либретто пластического фарса, лауреат Международных театральных фестивалей Ирина Ткаченко (Пермь). В числе зрителей «Пиковой дамы» были заместитель директора федерального центра поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли» Владимир Черкасов, московские театральные критики Алексей Садовский, Владимир Зисман, Ольга Кораблина, Алиса Никольская, преподаватель и постоянный представитель Montecatini opera Accademia (Italia) в России, композитор и вокальный педагог Илья Вашерук, а также Наталья Печерская, которая долгое время была главным режиссёром Иркутского областного музыкального театра.

Фестиваль «Видеть музыку» – один из крупнейших и наиболее статусных отечественных проектов в области музыкального театра, в этом году он проходит с 18 сентября по 14 ноября. Инициатор и организатор – Ассоциация музыкальных театров России. В программе фестиваля 30 спектаклей театров из разных регионов России, которые демонстрируют произведения в разных стилях и жанрах: оперу, балеты, мюзиклы, оригинальные хореографические и музыкально-драматические мультижанровые постановки. Спектакли региональных театров идут на разных столичных площадках: в Московском театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Новой опере», «Геликон-опере», Камерном музыкальном театре имени Покровского (новом филиале Большого театра), Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац.

Иркутский музтеатр принял участие в фестивале «Видеть музыку» в третий раз. Ранее столичным зрителям показывали музыкально-пластический спектакль «Анна и Адмирал. История любви» и оперетту «Сильва».