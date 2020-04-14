Артисты Иркутской области запустили акцию в поддержку медиков

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Артисты ведущих областных учреждений культуры решили поддержать медиков Иркутской области во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук, пишет пресс-служба губернатора.

– Наши медики находятся на передовой в борьбе с инфекцией, работают день и ночь, без устали. На вас лежит невероятная нагрузка. Большое вам спасибо за труд и героизм, – сказал Руслан Дячук.

Первыми благодарность медикам выразили артисты Иркутской областной филармонии. Камерный хор Губернаторского симфонического оркестра исполнил песню «Пусть всегда будет солнце», при этом каждый вокалист находился у себя дома и соблюдал режим изоляции.

14 апреля к акции присоединились солисты Иркутского областного музыкального театра имени Загурского. Вместе со своими детьми они рассказали стихотворение о врачах.

Поддержать акцию намерены все областные учреждения культуры. Их ролики можно увидеть во всех социальных сетях. Их публикуют под хэштегом #врачимысвами.