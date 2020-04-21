Артисты Иркутской области запустили акцию в поддержку волонтеров-медиков

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Артисты Иркутской области запустили акцию #седьмая симфония в поддержку волонтеров-медиков. Она проводится при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области с 20 апреля по 1 мая.

Как сообщил заместитель министра этого ведомства Руслан Дячук, волонтеры-медики ежедневно оказывают помощь нуждающимся, рискуя своим здоровьем. Сейчас им приходится работать в усиленном режиме. Волонтеры культуры запускают акцию, чтобы поддержать коллег по движению.

– Придать силы в самых сложных жизненных ситуациях помогает музыка и искусство. Мы считаем, что сейчас нашей главной задачей является моральная поддержка медицинских работников и волонтеров-медиков, – сказал Руслан Дячук.

Чтобы принять участие в акции, нужно разместить в социальных сетях сольные выступления, возможно видеозаписи театральных и танцевальных постановок. Художникам предлагается показать свои работы в любом жанре. Лучшие работы будут отмечены благодарственным письмом министерства культуры и архивов Иркутской области.

Организаторы предлагают поддержать моральный дух медиков и их помощников-волонтеров студентам и преподавателям сферы культуры, учащимся и педагогам детских школ искусств, представителям библиотек области, а также волонтерам культуры Иркутской области.

Министерство культуры и архивов Иркутской области также проводит акцию «Врачи, мы с вами», в рамках которой работники областных учреждений культуры выражают благодарность медицинским работникам Иркутской области. Они размещают видеоролики с песнями и стихами, с подборкой картин на медицинскую тематику.