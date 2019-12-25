Байкальский кинофестиваль включили в календарь международных на 2020 год

Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Распутина пройдёт в Иркутске с 24 по 28 сентября 2020 года. Мероприятие включено в перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на следующий год, сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.

Фестиваль проводится с 1999 года (c 2007 года – ежегодно). В начале своей истории он был приурочен ко Дню Байкала – межрегиональному празднику, учрежденному по инициативе общественных экологических организаций Иркутской, Читинской областей и республики Бурятия.

Сейчас кинофорум вышел на новый уровень и стал известен далеко за пределами Иркутской области и Российской Федерации. С 2015 года фестиваль носит имя писателя Валентина Распутина.

Накануне, 17 Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Распутина был отмечен премией губернатора Иркутской области. За организацию кинофестиваля были награждены президент фестиваля – Сергей Мирошниченко, вице-президент фестиваля – Ольга Бельская, а также представители дирекции: Людмила Тихонова, Александр Плохотников и Мария Степанова.