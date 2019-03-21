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22.03.2019

Бэби-театр открывается в Иркутской драме 27 марта

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова 27 марта стартует проект под названием «Иркутская академия: Семейный бэби-театр». Первой постановкой стала история «Утро на лесной полянке» в режиссуре заслуженного артиста России Евгения Солонинкина.

Как сообщает пресс-служба театра, спектакль «Утро на лесной полянке» предназначен для самых маленьких зрителей – от одного до трех лет.

– Это изумительный предметный мир, созданный волшебниками-бутафорами, с которым дети смогут взаимодействовать. Кроме того, это увлекательное приключение, во время которого за полчаса успевают случиться удивительные знакомства и настоящие чудеса. Здесь всякая «игрушка» одушевлена, всякая игра наполнена смыслом, всякое волшебство – реально, – говорится в аннотации к постановке.

Напомним, ранее сообщалось, что в получасовых спектаклях будут участвовать не профессиональные актеры, а студенты-психологи. Директор драмтеатра Анатолий Стрельцов выражал намерение в дальнейшем подписать договор с Пединститутом ИГУ о постоянном сотрудничестве, чтобы привлекать его студентов, будущих педагогов, к работе в бэби-театре на постоянной основе.

КООРДИНАТЫ:

  • Начало спектаклей 27 марта в 10:30 и в 12:00.

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