«Библионочь» в иркутской Молчановке пройдет в формате онлайн-марафона

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская областная библиотека имени Молчанова-Сибирского 25 апреля примет участие во Всероссийской акции «Библионочь». Сквозная тема всех мероприятий акции 2020 года посвящена Году памяти и славы в Российской Федерации, сообщает пресс-служба билиотеки.

В формате онлайн-марафона «Иван Иванович. Память нашей Победы» библиотекари Молчановки решили рассказать не только об Иване Ивановиче Молчанове-Сибирском, чье имя носит областная библиотека, но и использовать эти простые, знакомые слова как собирательный образ советского человека, жителя Иркутской области, героя-фронтовика и труженика тыла, внесшего свой вклад в приближение Победы.

Библиотекари раскроют все многообразие фондов Молчановки о событиях Великой Отечественной войны через исторические книги и исследовательские материалы, периодику и пластинки, документы и электронные ресурсы. Вспомнят наших выдающихся земляков-победителей; расскажут, как говорить с детьми на такие трудные темы, как война и болезнь; презентуют выставку «Страна героев» и научат искать сведения о ветеранах в сети.

Зрителей ждут стихи, песни, рассказ о Победе языком плаката. Несколько раз на связь с библиотекарями выйдут их коллеги из библиотек Иркутской области, которые расскажут о своих страницах истории. Кроме того, участие в акции примут актеры драматического театра имени Охлопкова, участники студенческого театра «Эксперимент», посткроссеры Иркутска.

Онлайн-марафон начнется в аккаунтах Молчановки (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Youtube) 25 апреля в 20:00.