Более 30 работ Сергея Жилина покажут иркутянам на онлайн-открытии выставки художника

Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 апреля в арт-галерее «Диас» состоится онлайн-открытие персональной выставки иркутского художника Сергея Жилина «Антология пейзажа». Об этом сообщает пресс-служба галереи. К экспонированию будут представлены около 30 картин автора. Живописный язык художника многогранен, но всегда узнаваем. – Особый насыщенный колорит и декоративность образов переплетаются в уникальную картину бытия. За какой бы из жанров не брался Сергей, за экспрессивным воплощением образов всегда угадывается философия идей и смыслов. Ценители живописи отмечают уникальный почерк работ мастера, – отмечается в анонсе выставки. – Его особое виденье окружающего мира поражает. Волшебно прекрасный город, сказочный лес, колдовские береговые очертания – все наполнено любовью автора. От каждой работы веет чем-то родным и знакомым. Сергей Жилин родился в 26 мая 1961 года в посёлке Ильский Краснодарского края. Окончил художественное отделение Омского технологического института. С 1993 года – член Союза художников России, педагог, участник городских, областных, всероссийских и зарубежных выставок. С 1988 года – руководитель авторской школы изобразительного искусства. Награждён дипломами, почетными грамотами и медалями Союза художников России. Произведения художника находятся в резиденции президента Российской Федерации, музеях, галереях и коллекциях России, Польши, Чехии, Германии, Франции, Люксембурга, США, Канады, Японии, Китая, Республики Корея. КООРДИНАТЫ: Работы Сергея Жилина можно посмотреть и приобрести в арт-галерее «Диас»: улица Седова, 40 по предварительной записи по телефону: 8(9148)991088, а также на сайте галереи . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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