Больше двух тысяч новогодних мероприятий подготовили для жителей Иркутской области

Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более двух тысяч мероприятий, приуроченных празднованию Нового 2020 года, пройдёт в учреждениях культуры Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В государственных учреждениях культуры региона детские новогодние представления начнутся 20 декабря и продлятся до 12 января 2020 года. Состоятся 516 детских спектаклей, концертов и новогодних представлений в музеях и библиотеках. Для взрослых в новогодние дни запланировано 30 спектаклей и восемь концертов.

Массовые народные гуляния пройдут на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Там состоится 23 мероприятия, в том числе традиционный праздник «Зимние забавы». Планируется, что в новогодние дни «Тальцы» посетят более шести тысяч человек.

Кроме того, в Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского состоятся Губернаторский приём и Губернаторская ёлка. В муниципальных образованиях Иркутской области запланировано проведение более 1500 мероприятий для детей и взрослых.

Ознакомиться с планом новогодних праздничных мероприятий можно на сайте министерства культуры Иркутской области .