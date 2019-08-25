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Культура
26.08.2019

«Человек и природа»-2019: 28 фильмов об экологии и жизни вдали от цивилизации

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сформирована программа 18-го международного кинофестиваля «Человек и природа», который состоится с 19 по 23 сентября в Иркутске. Из более 700 заявок отбор прошли 28 кинокартин. Тематика фестивальных фильмов поднимает вопросы экологии и жизни в далеких от мегаполисов местах. Об этом на пресс-конференции 26 августа рассказали организаторы мероприятия.

Как рассказала программный директор фестиваля, замдиректора Иркутского областного кинофонда Елена Утробина, впервые в конкурсе участвовали африканские Судан и Сьерра-Леоне. Больше всего заявок поступило из Индии (78), России (69) и Ирана (67). Всего в программу фестиваля включили 28 картин, причем большинство из них представят иркутскому зрителю сами их авторы. В конкурсной программе насчитывается восемь документальных фильмов, пять игровых и по четыре анимационных и полнокупольных кинокартины.

Откроется конкурсная программа фестиваля фильмом «Отец Байкал» Марины-Марии Мельник. В документальной картине рассказывается о жизни и творчестве известного скульптора Даши Намдакова, основная сюжетная линия посвящена его скульптуре «Хранитель Байкала», вокруг которой во время ее создания развернулось немало споров.

По словам организаторов фестиваля, большинство лент – российские. Из зарубежных, в первую очередь, был назван документальный фильм «Страна меда», снятый в Македонии Любомиром Стефановым и Тамарой Котевска.

– Очень интересно, что картина будет представлена сначала в Иркутске, а затем поедет в Америку: она номинирована на Оскар, – рассказала член отборочной комиссии фестиваля, кинорежиссер Анастасия Зверькова.

Помимо Македонии, в конкурсной программе представлены фильмы из Ирана, Филиппин и Кыргызстана, еще несколько иностранных кинокартин – во внеконкурсе. Также из «интересненького» в программе фестиваля – экспериментальный фильм Алексея Вахрушева «Книга моря», совмещающий документалистику о жизни охотников за китами и анимационную линию. Кроме того, зрителям представят фильм Ивана Головнева «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева», основанный на архивных фотографиях и текстах Владимира Арсеньева, известного исследователя Дальнего Востока, автора романа «Дерсу Узала» и других книг. Картина создана в смешанной технике – соединены хроникальные записи почти столетней давности и современная съемка.

В рамках традиционной «Киношколы» пройдут мастерклассы Владимира Грамматикова (Россия) «Экранизация русской сказки. Вчера и сегодня. «Последний богатырь». Продолжение», Иры Корманнсхаус (Германия) «Зеленое» кинопроизводство», Юрия Ермолина (Россия) «Работа оператора-документалиста. Грани спорта», Георгия Богуславского (Россия) «Анимационная студия в рюкзаке. Походный комплект для создания мультфильма» и Ирины Уральской (Россия)  «Природа как персонаж документального фильма (на примере фильма Андрея Осипова «Занесенные ветром»)».

Пятый Байкальский питчинг состоится 19 августа. Как рассказал кинорежиссер Юрий Яшников, в рамках этого проекта любой кинематографист может представить синопсис фильма, который хотел бы снять, и если идея заинтересует входящих в жюри инвесторов, появится шанс ее реализовать. На выступление отводится пять минут. Срок подачи заявок истекает 29 августа.

По традиции организаторы фестиваля приготовили для зрителей несколько сюрпризов. Одним из них, напомним, станет творческая встреча со съемочной группой снятой на Байкале короткометражки «Даю посадку». Кроме того, поскольку этот год объявлен в России Годом театра, особыми гостями мероприятия станет Государственный театр наций, чьим художественным руководителем выступает актер Евгений Миронов. Совместно с Черемховским драматическим театром имени Владимира Гуркина они проведут с 15 по 23 августа творческую лабораторию. Столичные режиссеры, педагоги и критики проведут профессиональные тренинги и индивидуальные консультации. Итогом этой лаборатории станет премьера одного из эскизов спектаклей, эскиза-победителя, на сцене ТЮЗа имени Александра Вампилова 23 сентября в 18:00.

– Кроме того, мы не могли обойти стороной последствия наводнения, случившегося этим летом в Иркутской области, – сообщила замминистра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина. – Поэтому президент кинофестиваля Сергей Мирошниченко инициировал проведение круглого стола на тему: «Все равны перед экологической бедой: пути решения проблем после наводнений в Иркутской области» по мотивам этой страшной трагедии.

Мероприятие состоится в библиотеке имени Молчанова-Сибирского 23 сентября. К участию приглашены представители правительства Иркутской области, киносообщества региона, общественные деятели из природоохранных организаций, ученые-экологи.

Более подробно с программой фестиваля можно познакомиться на официальном сайте мероприятия.

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