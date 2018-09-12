«Холстомер», «Дракон» и «Горе от ума» – Анатолий Стрельцов рассказал о планах Иркутского драмтеатра на новый сезон

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Завтра, 14 сентября, в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова состоится премьера спектакля по повести Льва Толстого «Холстомер».

Как рассказал журналистам 13 сентября директор театра Анатолий Стрельцов, это первая премьера нового, 169-го, театрального сезона.

Ставит «Холстомера» специально приглашенный для этого из Москвы режиссер-хореограф Сергей Землянский. Новая постановка, как и другие работы этого режиссера, отличается ото всех других спектаклей драмтеатра. В ней нет слов, сюжет и эмоции героев доносят до зрителей за счет сочетания пластики, музыки, хореографии и так далее.

– Это не пантомима, не балет, не драма, я не знаю, как это назвать, – говорит Сергей Землянский. – Просто спектакль без слов.

Также в сентябре на другой сцене драмтеатра состоится премьера постановки по пьесе Евгения Шварца «Дракон». Спектакль ставит заслуженный артист России, режиссер драмтеатра Евгений Солоникин, он обещает продемонстрировать собственное прочтение известной пьесы, но пока не раскрывает секретов.

Новый главный режиссер театра Станислав Мальцев рассказал, что к концу года планируется завершить новую детскую постановку. Несмотря на то, что ее приурочат к праздникам, это будет не обычное новогоднее представление, а полноценный спектакль для постоянного репертуара.

После новогодних праздников планируется постановка спектакля по пьесе Виктора Розова «В день свадьбы». А в апреле будет готовиться еще одна премьера – посвященная Году театра постановка «Горя от ума» Александра Грибоедова.

Помимо этого, в процессе обсуждения находятся другие спектакли, которые будут в течение сезона ставиться остальных сценах драмтеатра. Анатолий Стрельцов отметил, что Станислав Мальцев пока знакомится с коллективом и пытается определить, какие проекты они смогут совместно реализовать. После этого будет сформирован ориентировочный план постановок драмтеатра на ближайшие три года.