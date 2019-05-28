Хор Сретенского монастыря выступил в Ангарске

Ангарск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске выступил хор Сретенского монастыря с музыкально-драматической постановкой «Шедевры мировой культуры».

Как сообщает перс-служба АНХК, гастрольные туры начались в марте этого года и закончатся в июне. Музыкально-драматическая постановка будет показана зрителям в 22 городах присутствия НК «Роснефть».

Концертная программа представляет собой симфонию красочных и ярких звуковых образов, воплощённых в знаковых шедеврах мировой архитектуры, поэзии, живописи и самых величественных памятников природы.

Автор идеи концерта – художественный руководитель хора Сретенского монастыря, заслуженный артист России Никон Жила. Режиссёр – Фёдор Степанов.

В концерте приняли участие хор Сретенского монастыря, вокальная группа «Кватро», симфо-группа «Гольфстрим», финалисты шоу «Голос» и «Танцы на ТНТ», солистка китайской филармонии, а также артисты театра и кино.

– Шедевры мировой культуры» стал пятым совместным проектом «Роснефти» и Хора Сретенского монастыря в череде ярких концертных представлений. Постановки «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!» прошли с большим успехом в 2015 – 2018 годах.

Вход для зрителей – работников АНХК, городских и муниципальных предприятий, организаций – был бесплатный.