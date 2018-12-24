Деды Морозы Иркутской области провели вебинар по обмену передовым опытом празднования

Иркутская область, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Деды Морозы Иркутской области 24 декабря провели вебинар по обмену передовым опытом празднования Нового Года. Такое событие в регионе происходит впервые, его организатором выступил Иркутский областной дом народного творчества и главный Дед Мороз Иркутска. Основная площадка мероприятия находилась в Иркутске. Перед его началом на территории Дома народного творчества гостей встречали в лучших традициях – танцами, песнями, низкими поклонами и хлебом с солью. Даже Баба Яга была исключительно доброжелательна и гостеприимна, напомнив посетителям, что есть несколько версий возникновения такого сказочного персонажа. Одна из них – это жившие в деревнях хромые, то есть с «костяной ногой», знахарки. Считалось, что в таком случае они одной ногой стоят в Яви, мире живых, а другой – в Нави – мире мертвых, а потому хорошо видят болезни людей и могут их исцелять. Главный зимний волшебник, тем временем, готовился к приему гостей и проведению вебинара. – Назрел вопрос – как, в каком формате проходит сегодня встреча Нового Года. Работа в направлении исследования праздничных традиций и новшеств, накопления материала и его реализации в Доме народного творчества ведется давным-давно, – отметил иркутский Дед Мороз. – Конечно есть какие-то канонические формы – Дед Мороз со Снегурочкой, елка – от них никуда не уйдешь. Но стоит вопрос в ощущении сегодняшнего дня – не устарели ли мы, не пахнет ли от этих праздников нафталином, не тиражируем ли мы новогодние кампании, не снимаем ли просто кальку, например, с телевидения. В этом плане мне кажется очень важным проведение новогодних праздников с изучением местных традиций, местного колорита, игр, примет. На семинарах специалисты, работающие с местными традициями, рассказывали удивительные истории. Чтобы поделиться сегодняшним опытом проведения праздника, на связь вышли Деды Морозы из Тулунского района, Зимы, Саянска, Байкальска. Главный волшебник Зимы рассказал, что в этом году за городом открылась «Резиденция Зимушки Зимы». Там установлены беседки, обустроены ледовый каток, лыжные трассы, ледяные горки, а также осуществляется прокат лыж, коньков, тюбов. Для учащихся школ подготовлена квест-игра «Форт-Боярд» с полосой препятствий и творческими заданиями. Гости и местные жители могут съездить в это сказочное место, подышать свежим лесным воздухом и отдохнуть всей семьей. В Саянске, по словам местного Деда Мороза, местной изюминкой празднования является костюмированный парад-шествие каких-либо сказочных новогодних персонажей. В предыдущие годы уже были шествия Дедов Морозов, Снегурочек, елочек. В этом году во время открытия главной городской елки 22 декабря прошел парад снеговиков – в нем приняли участие около 200 человек. При этом самому маленькому участнику было три года, а самому старшему – 84. Тулунский Дед Мороз рассказал, что в этом году, чтобы стимулировать жителей района украшать свои дома, был организован конкурс «Новогоднее настроение». Организаторы награждали за оформление как отдельные усадьбы, так и целые села. – А еще у нас был поставлен замечательный мюзикл под названием «Хрю-утренник», – рассказал этот зимний волшебник. – На нем было много чудес – и постоянные мультимедийные проекции, и постоянно трансформирующееся интерактивное пространство, и шоу мыльных пузырей, и дым-машина, и много еще всякого интересного. А потом о своем видении современного Нового Года рассказал иркутский Дед Мороз. – Главной особенностью этого года должно стать сохранение традиций этой елки, которая пришла сюда из нашего детства – это было чудесно, романтично. Я столкнулся с тем, что сейчас пришли такие маленькие детишки, а им врубили эти сегодняшние биты. Мне было неудобно – ну зачем таким малышам предлагать это? Мы включили очень простые, замечательные песни нашего времени, они ничуть не состарились. В них заложены и капельки нравственности, прекрасного – не спешащего, а медленно разговаривающего с этими детьми. Мне кажется, это очень важно и сегодня это уже именно новшество – вернуться к нормальному разговору с ребятами, а не просто тусовке, за праздничной оберткой должно быть еще и содержание. Должны затрагиваться вопросы добра, нравственности, волшебства. Он также отметил, что, по сути, современные дети мало отличаются от тех, что были раньше: – Конечно, сегодняшние дети продвинутее, философичнее, менее доверчивые к происходящему, менее наивные. Но если все хорошо сделано и организовано, то они обо всем этом забывают, освобождаются и становятся просто детьми. После вебинара все Деды Морозы заторопились по своим делам – у них сейчас совсем нет свободного времени, нужно организовывать праздники и стараться подарить людям хоть немного чудес. Дед Мороз: прикоснитесь к елочке теплыми ладонями и тихонько скажите «Раз, два, три, елочка, гори» Кстати, иркутский Дед Мороз считает, что настоящие чудеса должны быть негромкими: – Попробуйте зажечь елочку, не громко крикнув «Раз, два, три, елочка, гори!». Потрите ладошки, чтобы они были теплые и согрели пришедшую из лесу замерзшую елочку, прикоснитесь к ней и тихонько скажите: «Раз, два, три, елочка, гори»… Вы бы видели, какое чудо тогда происходит с самими детьми. Елена Петрова, Телеинформ, фото автора ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... • Иркутская афиша • Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? • Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне? байкальск

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