Декупаж, скульптура, бисер – авторы со всей Иркутской области покажут своих ангелов

Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усадьбе Сукачёва 17 января откроется выставка «Зов ангелов». Иркутянам покажут работы мастеров декоративно-прикладного искусства и профессиональных художников, сообщает пресс-служба музея.

Посетители выставки смогут увидеть ангелов в самых разных образах: на полотнах и в скульптуре, в изделиях из бересты и дерева, рукодельных куклах, декупаже шкатулок, росписи тарелок, бисероплетении и вязании крючком.

Так, например, творческая студия «Кедровка» представляет добрых улыбчивых ангелов-домовят. Эти «солнечные» ангелы напоминают о волшебных снах, игрушках, мультфильмах и, конечно же, о домовёнке Кузе.

Инициатором выставки выступила Анна Рядинская – дизайнер интерьеров, флорист, художница, не раз выставлявшаяся в Усадьбе Сукачёва. Она собрала в едином пространстве выставки работы более 30 авторов со всей Иркутской области, чтобы подарить иркутянам и гостям города положительные эмоции, наполнить их души верой в лучшее.

КООРДИНАТЫ:

Выставка «Зов ангелов» откроется 17 января в 16.00 в Усадьбе Сукачёва по улице Декабрьских Событий, 112 и будет работать до 9 февраля 2020 года.

Вход на открытие – свободный.

Телефон для справок: 8(3952)53-12-24.