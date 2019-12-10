Директор иркутского театра кукол стал лауреатом Вахтанговской премии среди молодых театральных менеджеров России

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Директор Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» Андрей Стрельцов стал лауреатом Первой Вахтанговской премии в области организации театрального дела для молодых специалистов. Конкурс проходил в рамках фестиваля театральных менеджеров «Театр 2.1».

Как сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на замминистра культуры и архивов Иркутской области Руслана Дячука, фестиваль театральных менеджеров организован впервые и проходил на базе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в рамках форума Центрального федерального округа «Российский театр – 21 век. Новый взгляд». На суд жюри Андрей Стрельцов представил проект «Значительные позитивные изменения в системной работе театра с июля 2018 по ноябрь 2019 года».

Театр кукол «Аистёнок» создаёт новаторские проекты. Так, в июне состоялась премьера спектакля «Бетховен. Разговорные тетради» для зрителей с нарушениями слуха. Впервые в России театр кукол смог осуществить постановку для людей с ограничениями здоровья. В феврале в «Аистёнке» вышла первая в Приангарье полностью теневая сказка «Иван-царевич и Василиса». Осенью 2018 года состоялась премьера спектакля «Утиная охота. Сны Зилова» – пьесу Александра Вампилова впервые поставили на сцене кукольного театра. За это учреждение получило премию правительства РФ «За лучшую театральную постановку по произведениям русской классики».

В период с июля 2018 по ноябрь 2019 года артисты театра кукол много гастролировали: выступали в муниципальных образованиях Иркутской области, выезжали с постановками за пределы региона, участвовали в международных и всероссийских театральных фестивалях, среди которых «Рязанские смотрины», «В гостях у «Арлекина», «Золотое колечко».

Летом этого года в театре был проведён капитальный ремонт. На средства областного и федерального бюджетов специалисты заменили деревянные балки чердачного перекрытия, отремонтировали фасад здания и помещения, включая театральные цеха, кабинеты, сцену, зрительный зал и санитарные комнаты.