|Культура
|17.04.2020
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Для иркутян 17 апреля проведут онлайн-встречу с режиссёром «Облепихового лета» об Александре Вампилове
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Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд на своём ютуб-канале 17 апреля проведёт онлайн-встречу с режиссёром Виктором Алфёровым, снявшим фильм «Облепиховое лето» о драматурге Александре Вампилове. Об этом сообщает пресс-служба кинофонда.
Виктор Алфёров расскажет об истории создания первой игровой картины о выдающемся драматурге Александре Вампилове, а также ответит на вопросы участников беседы.
Фильм «Облепиховое лето» был представлен на международных кинофестивалях Испании, Франции, Польши, Болгарии и др. В 2018 году биографическая лента, посвящённая жизни и творчеству нашего великого земляка, стала фильмом открытия 17 Байкальского Международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина.
Главную роль в картине сыграл известный российский актер, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин. Часть съёмок проходила в Иркутске и на Байкале. В состав съёмочной группы входили сотрудники Иркутского областного кинофонда.
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