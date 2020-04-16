Для иркутян 17 апреля проведут онлайн-встречу с режиссёром «Облепихового лета» об Александре Вампилове

Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд на своём ютуб-канале 17 апреля проведёт онлайн-встречу с режиссёром Виктором Алфёровым, снявшим фильм «Облепиховое лето» о драматурге Александре Вампилове. Об этом сообщает пресс-служба кинофонда.

Виктор Алфёров расскажет об истории создания первой игровой картины о выдающемся драматурге Александре Вампилове, а также ответит на вопросы участников беседы.

Фильм «Облепиховое лето» был представлен на международных кинофестивалях Испании, Франции, Польши, Болгарии и др. В 2018 году биографическая лента, посвящённая жизни и творчеству нашего великого земляка, стала фильмом открытия 17 Байкальского Международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина.

Главную роль в картине сыграл известный российский актер, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин. Часть съёмок проходила в Иркутске и на Байкале. В состав съёмочной группы входили сотрудники Иркутского областного кинофонда.

Прямая трансляция встречи будет доступна 17 апреля в 20.00 .