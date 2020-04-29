ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Культура
30.04.2020

Для иркутян устроят виртуальный концерт из цикла «Sax&Organ»

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском органном зале 1 мая проведут онлайн-концерт из цикла «Sax&Organ», который отменён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Об этом сообщается на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте».

Концерт пройдёт на ютуб-канале филармонии.

– Специально для иркутской публики, с соблюдением всех необходимых мер безопасности, музыканты осуществили запись программы. Для вас прозвучат все лучшие композиции в исполнении прекрасного дуэта, – отмечается в анонсе концерта.

Мероприятия начнётся в  19.00 по ссылке https://youtu.be/k1SrsxjGQmE.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Культура»:
Для иркутян устроят виртуальный концерт из цикла «Sax&Organ»30.04.2020
2020-04-29-14-57-02
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском органном зале 1 мая проведут онлайн-концерт из цикла «Sax&Organ», который отменён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Об этом сообщается на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте».
Кино в мае: военная драма с Томом Хэнксом, детектив с Прилучным и новый сериал с Джудом Лоу29.04.2020
2020-04-29-08-08-57
Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Кинотеатры в России продолжают оставаться закрытыми и в связи с этим несут колоссальные убытки. Список фильмов, которые должны были выйти в прокат, а теперь перенесены на неопределенный срок, становится все шире. И в связи с этим многие из них могут так и остаться незамеченными. Редакция Телеинформа решила рассказать о запланированных премьерах мая просто для того, чтобы потом их не пропустить и посмотреть хотя бы дома. Подробности - в очередном кинообзоре от Телеинформа.
Иркутянам устроят онлайн-встречу с режиссёром Геннадием Кузнецовым29.04.2020
2020-04-29-03-43-03
Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд 30 апреля представит онлайн-премьеру короткометражного фильма и встречу с иркутским режиссёром, главой Иркутского отделения Лиги экспериментального кино Геннадием Кузнецовым. Об этом сообщил сам режиссёр.
Иркутский областной кинофонд запустил онлайн-проект «Кино о кино»29.04.2020
2020-04-28-10-41-35
Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд запустил онлайн-проект «Кино о кино». Первая встреча проекта состоялась 27 апреля на официальном Youtube-канале кинофонда.
Андрей Чернышев: в Братск по нацпроекту «Культура» поступило около тысячи книг для модельной библиотеки28.04.2020
Братск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В прошлом году Центральная детская библиотека имени Юрия Черных победила в федеральном конкурсе на создание модельных библиотек. Как отметил депутат Госдумы Андрей Чернышев, было рассмотрено более 500 заявок со всей страны, проект братчан вошел в число лучших. Это единственная библиотека Иркутской области, которая стала участником нацпроекта в 2020 году.
Более 30 работ Сергея Жилина покажут иркутянам на онлайн-открытии выставки художника28.04.2020
-30-
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 апреля в арт-галерее «Диас» состоится онлайн-открытие персональной выставки иркутского художника Сергея Жилина «Антология пейзажа». Об этом сообщает пресс-служба галереи.
Иркутский областной музтеатр имени Загурского поздравит зрителей с праздниками искусства 29 и 30 апреля27.04.2020
-29-30-
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Международный день танца и Международный день джаза на официальном Youtube-канале Иркутского областного музыкального театра имени Загурского пройдет онлайн-показ двух концертов.
В Иркутском кинофонде выпустили трейлер к документалке об Эмире Кустурице24.04.2020
2020-04-24-03-29-42
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд презентовал трейлер к документальному фильму «Corps Diplomatique» о легендарном Эмире Кустурице и его музыкальной группе «The No Smoking Orchestra».
Онлайн-прогулку по старому Иркутску 28 апреля посвятят истории ВСЖД в годы Великой Отечественной войны23.04.2020
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Клуб молодых ученых «Альянс» 28 апреля приглашает на первую уличную встречу девятого сезона проекта «Прогулки по старому Иркутску». Ее тема: «ВСЖД в годы Великой Отечественной войны». В связи с режимом самоизоляции мероприятие пройдет в онлайн-режиме.
Иркутский ТЮЗ запустил ряд онлайн-проектов23.04.2020
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-проект «Будьте здоровы, доктор!» начали артисты Иркутского ТЮЗ имени Вампилова.
Иркутский музтеатр запускает онлайн-проект «Салют Победы»23.04.2020
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского запускает онлайн-проект «Салют Победы».
Акция «Библионочь» в Иркутской области пройдет дистанционно23.04.2020
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Государственные библиотеки Иркутской области присоединяются к ежегодной всероссийской акции «Библионочь», которая пройдет по всей стране 25 апреля в режиме онлайн. В этом году её тема - Великая Отечественная война.
Пятнадцать театров Иркутской области подали заявки на конкурс «Полюс. Золотой сезон»23.04.2020
2020-04-22-10-25-07
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пятнадцать театров Иркутской области подали заявки на пятый конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Прием документов завершился 20 апреля, сообщают организаторы.
#вСказкуИзДома: известные писатели и персонажи мультфильмов стали волонтёрами всероссийского движения22.04.2020
Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС, «Литературная газета» и Российская государственная детская библиотека совместно с Министерством культуры Российской Федерации запускают специальную акцию ко Всемирному дню книги в рамках проекта «В сказку – из дома». К всероссийскому движению волонтеров-сказочников присоединятся известные российские писатели, а также актеры, озвучивающие любимых персонажей детских мультфильмов. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
Карантин не помеха: фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт при поддержке Wink22.04.2020
2020-04-22-08-42-58
Интернет, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» приглашает всех, кто скучает по прогулкам, живому общению, городским активностям, на грандиозное онлайн-шоу Вадима Самойлова («Агата Кристи»), которое пройдет 22 апреля в прямом эфире из Екатеринбурга.
Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» сыграют концерт на Okko22.04.2020
Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Рок-дива Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» 24 апреля выступят с сольным концертом «…И все будет хорошо!» в рамках «Шоу ON!», совместного проекта Сбербанка и Okko. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Артисты Иркутской области запустили акцию в поддержку волонтеров-медиков22.04.2020
2020-04-22-03-10-00
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Артисты Иркутской области запустили акцию #седьмая симфония в поддержку волонтеров-медиков. Она проводится при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области с 20 апреля по 1 мая.
Жителей Приангарья 24 апреля зовут на творческую онлайн-встречу с Дмитрием Певцовым21.04.2020
-24-
Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд и кинокомпания Юрия Яшникова приглашают жителей Приангарья на творческую встречу с Дмитрием Певцовым. Трансляция состоится на официальном Youtube-канале облкинофонда 24 апреля в 20:00.
«Библионочь» в иркутской Молчановке пройдет в формате онлайн-марафона20.04.2020
2020-04-20-08-19-28
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская областная библиотека имени Молчанова-Сибирского 25 апреля примет участие во Всероссийской акции «Библионочь». Сквозная тема всех мероприятий акции 2020 года посвящена Году памяти и славы в Российской Федерации, сообщает пресс-служба билиотеки.
Фильм про музыку глины снимают в Иркутске19.04.2020
2020-04-19-13-03-41
Иркутск, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске началась работа над арт-проектом «Звездная азбука». Проект будет состоять из четырех киноновелл: «Адам», «Свет», «Вода», «Теорема струн».
В Иркутской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Фронтовая концертная бригада»19.04.2020
Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Прием заявок на участие в фестивале «Фронтовая концертная бригада» продлен до конца апреля. Об этом заявили организаторы – Министерство культуры и архивов Приангарья и Иркутский областной Дом народного творчества.
Для иркутян 17 апреля проведут онлайн-встречу с режиссёром «Облепихового лета» об Александре Вампилове17.04.2020
2020-04-17-08-46-32
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд на своём ютуб-канале 17 апреля проведёт онлайн-встречу с режиссёром Виктором Алфёровым, снявшим фильм «Облепиховое лето» о драматурге Александре Вампилове. Об этом сообщает пресс-служба кинофонда.
Балет Игоря Моисеева выступил со сцены Большого театра в поддержку борцов с COVID-1916.04.2020
------------covid-19
Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В эти трудные дни тысячи наших соотечественников – медработников, коммунальщиков, волонтеров - остаются на рабочих местах, чтобы обеспечивать жизнедеятельность российских городов. Чтобы поддержать в них боевой дух борьбы с эпидемией, 11 апреля десятки видных деятелей отечественной культуры выступили со сцены Большого театра. Был в их рядах и представитель Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
Обменные гастроли театров в режиме онлайн впервые состоятся в Иркутской области16.04.2020
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Обменные гастроли в режиме онлайн впервые состоятся в Иркутской области. Их проведут Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» и Томский областной театр куклы и актёра «Скоморох» имени Виндермана.
Более 5 миллионов зрителей посмотрели онлайн-концерт Чиж & Co на площадках МТС16.04.2020
Интернет, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-концерт группы Чиж & Co собрал более пяти миллионов просмотров, около 20,5 тысяч лайков и 16,5 тысяч комментариев пользователей.
Иркутская областная филармония 16 апреля приглашает на онлайн-концерт16.04.2020
-16-
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Концерт «Сохрани мою речь навсегда» из цикла «Великие влюбленные» состоится в Иркутской областной филармонии 16 апреля. Артисты решили провести его, несмотря на режим самоизоляции. Выступление покажут на YouTube-канале филармонии.
Иркутский музей декабристов публикует видеозаписи спектаклей «Домашнего театра Волконских»15.04.2020
2020-04-14-12-00-07
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский музей декабристов выкладывает в сеть видеозаписи спектаклей «Домашнего театра Волконских».
Семь иркутских подростков успешно прошли онлайн-прослушивание в ГИТИС14.04.2020
2020-04-14-10-27-22
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье заработала онлайн-мастерская ГИТИС. Ведущий театральный вуз России в рамках образовательного благотворительного проекта «Поколение М» впервые проводил прослушивания абитуриентов в онлайн-формате. По итогам испытаний семь иркутских подростков успешно прошли прослушивание и рекомендованы к прохождению вступительных экзаменов ГИТИС в Москве.
Сбербанк и Okko покажут онлайн-концерт «Хора Турецкого»14.04.2020
Москва, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках проекта Сбербанка и Okko «Шоу ON!» 15 апреля легендарный «Хор Турецкого» впервые даст онлайн-концерт. Специальным гостем выступления станет арт-группа SОPRANO.
Режиссер фильма «Адмирал Колчак. Незаконченная история» на иркутском «Книгамарте»: жизнь Колчака – это античная трагедия14.04.2020
2020-04-14-08-43-11
Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В дни международного книжного фестиваля «КнигаМарт» в Иркутске состоялся премьерный показ документального фильма «Адмирал Колчак. Незаконченная история». Его сняла московский режиссер, сценарист, продюсер, член гильдии кинорежиссеров РФ и гильдии неигрового кино Елена Демидова. Телеинформ побеседовал с автором киноленты.
Артисты Иркутской области запустили акцию в поддержку медиков14.04.2020
2020-04-14-08-26-31
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Артисты ведущих областных учреждений культуры решили поддержать медиков Иркутской области во время пандемии коронавируса.
Иркутский музтеатр запускает онлайн-марафон для всей семьи «Волшебство музыки»13.04.2020
Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский музыкальный театр на официальном ютуб-канале с 14 апреля запускает онлайн-марафон для всей семьи «Волшебство музыки». Об этом сообщает пресс-служба театра.
Иркутский драмтеатр во время самоизоляции приглашает на онлайн-встречи с искусством13.04.2020
2020-04-13-03-12-08
Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В период самоизоляции Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова запустил работу новых рубрик на официальном сайте, а также на страницах в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram.
Аудитория театров, музеев и библиотек Иркутской области увеличилась во время работы в онлайн-режиме11.04.2020
Иркутск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Об этом заместителю министра культуры и архивов Иркутской области Руслану Дячуку во время совещания, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщили руководители учреждений.
Международный фестиваль «Алтаргана» перенесен на 2021 год из-за коронавируса10.04.2020
Забайкальский край, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с пандемией коронавирусной инфекции и в рамках профилактических мер проведение 14 Международного бурятского фестиваля «Алтаргана» на территории Забайкальского края переносится с 16-18 июля 2020 года на июнь 2021 года.
Читать все новости раздела «Культура»
Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске