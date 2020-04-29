Для иркутян устроят виртуальный концерт из цикла «Sax&Organ»

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском органном зале 1 мая проведут онлайн-концерт из цикла «Sax&Organ», который отменён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Об этом сообщается на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте».

Концерт пройдёт на ютуб-канале филармонии.

– Специально для иркутской публики, с соблюдением всех необходимых мер безопасности, музыканты осуществили запись программы. Для вас прозвучат все лучшие композиции в исполнении прекрасного дуэта, – отмечается в анонсе концерта.

Мероприятия начнётся в 19.00 по ссылке https://youtu.be/k1SrsxjGQmE .