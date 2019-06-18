|Культура
|19.06.2019
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Дом кино 20 июня приглашает на премьеру фильма «Дылда» с иркутянкой в главной роли
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Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Дом кино Иркутского областного кинофонда представит зрителям новый фильм Кантемира Балагова «Дылда». Премьерный показ картины состоится 20 июня.
«Осень 1945 года. Ленинград. Люди вновь учатся жить без войны. Среди них – долговязая Ия по прозвищу «Дылда», работающая в госпитале и воспитывающая маленького сына своей фронтовой подруги. Жизнь бывшей фронтовой медсестры постепенно входит в свое мирное русло. Пока в нее не врывается Мария, желающая вернуть своего сына. В отличие от Ии, ее подруга душой осталась на фронте по сей день. Чем же закончится это противостояние войны и мира?» – говорится в описании к фильму.
Как сообщает пресс-служба Дома кино, это вторая картина режиссера Кантемира Балагова. Примечательно, что главную роль в этой пронзительной драме сыграла иркутянка Виктория Мирошниченко. Более того, эта работа стала для нее дебютом в большом кино. Кстати, фильм с участием молодой актрисы в мае этого года был отмечен «Особым взглядом» на Каннском кинофестивале.
Кроме того, 30 июня пройдет спецпоказ фильма с последующим обсуждением. Модераторами встречи выступят историк, кандидат философских наук, директор Центра независимых социальных исследований Михаил Рожанский, а также психолог, кандидат психологических наук Маргарита Ушакова.
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