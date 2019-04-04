|Культура
|05.04.2019
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«Джаз на Байкале» стартует 5 апреля джаз-парадом и открытым концертом в Иркутске
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Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 апреля откроется фестиваль «Джаз на Байкале». Об этом сообщают организаторы.
Мероприятия стартует ярким джаз-парадом в 130 квартале, в котором примут участие более ста музыкантов, гостей фестиваля и ценителей джазовой музыки. Он стартует в 17.00.
– Родиной уличных джазовых оркестров считается Новый Орлеан, США. Именно там, в начале прошлого века (на заре джаза) были очень распространены музыкальные шествия, – говорят организаторы.
Праздник продолжится открытым концертом в ТРК «Модный квартал» в 18.00.
Зрителей приглашают насладиться любимыми джазовыми композициями от настоящих виртуозов. В программе открытого концерта выступит гость фестиваля Ян Максин (виолончель, США) в сопровождении группы «Доктор Джаз». Вход свободный.
Фестиваль продлится до 8 апреля. Ожидается, что в этом году его посетят более 7 тысяч зрителей. Напомним, в 2019 году впервые за историю международного фестиваля «Джаз на Байкале» ожидается приезд постоянного участника фестиваля народного артиста России Игоря Бутмана вместе с его оркестром Igor Butman Jazz Orchestra в полном составе. В гала-концерте также примет участие известный гитарист Скотт Хендерсон в составе собственного трио.
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