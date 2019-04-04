«Джаз на Байкале» стартует 5 апреля джаз-парадом и открытым концертом в Иркутске

Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 апреля откроется фестиваль «Джаз на Байкале». Об этом сообщают организаторы.

Мероприятия стартует ярким джаз-парадом в 130 квартале, в котором примут участие более ста музыкантов, гостей фестиваля и ценителей джазовой музыки. Он стартует в 17.00.

– Родиной уличных джазовых оркестров считается Новый Орлеан, США. Именно там, в начале прошлого века (на заре джаза) были очень распространены музыкальные шествия, – говорят организаторы.

Праздник продолжится открытым концертом в ТРК «Модный квартал» в 18.00.

Зрителей приглашают насладиться любимыми джазовыми композициями от настоящих виртуозов. В программе открытого концерта выступит гость фестиваля Ян Максин (виолончель, США) в сопровождении группы «Доктор Джаз». Вход свободный.

Фестиваль продлится до 8 апреля. Ожидается, что в этом году его посетят более 7 тысяч зрителей. Напомним, в 2019 году впервые за историю международного фестиваля «Джаз на Байкале» ожидается приезд постоянного участника фестиваля народного артиста России Игоря Бутмана вместе с его оркестром Igor Butman Jazz Orchestra в полном составе. В гала-концерте также примет участие известный гитарист Скотт Хендерсон в составе собственного трио.

СПРАВКА:

Фестиваль «Джаз на Байкале» проводится с 2006 года. За время существования фестиваля его посетили более 75 тысяч зрителей, в концертах приняли участие более сотни российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки. Организаторами «Джаза на Байкале» традиционно выступают Фонд «Джаз на Байкале», правительство Иркутской области, администрация Иркутска, Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского.