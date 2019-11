Эмир Кустурица с оркестром даст концерт в Иркутске 28 ноября

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Эмир Кустурица со своей фолк-рок группой «The No Smoking Orchestra» даст концерт в Иркутске 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области. Иркутск станет важным городом для сибирской части мирового турне знаменитого режиссера и музыканта. Эмир Кустурица с коллективом исполнят композиции из знаменитых кинолент «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Время цыган», а также треки из нового альбома. Напомним, что в 2018 году известный сербский режиссёр был приглашён на фестиваль «Звезды на Байкале» пианистом Денисом Мацуевым. В рамках этого фестиваля на набережной состоялся концерт группы «The No Smoking Orchestra», а в Иркутском областном кинофонде прошла творческая встреча с Кустурицей. В 2019 году отдел кинопроизводства Иркутского областного кинофонда начинает работу над фильмом об Эмире Кустурице и его музыкальном проекте «The No Smoking Orchestra». Съёмки пройдут в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

