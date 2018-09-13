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14.09.2018

Эмира Кустурицу позвали в жюри «Человека и природы-2019» в Иркутске

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сербского режиссёра Эмира Кустурицу пригласили в жюри Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа», который будет проходить в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Иркутской области.

Напомним, режиссёр побывал в Иркутске по приглашению пианиста Дениса Мацуева. Эмир Кустурица вместе со своей группой «The No Smoking Orchestra» дал бесплатный концерт на берегу Ангары, а также провёл с иркутянами творческую встречу.

На память о встрече от имени дирекции Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» Эмиру Кустурице была подарена подвеска ручной работы в виде винтажной кинокамеры.

Напомним, в этому году Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Распутина пройдёт в Иркутске с 21 по 25 сентября. Для участия в кинофестивале поступило 624 работы из 45 стран мира. Усилиями отборочной комиссии в конкурсную и внеконкурсную программу было отобрано 54 работы из 27 стран мира, полностью сформированы конкурсная и внеконкурсная программы. В ближайшее время они будут опубликованы на сайте кинофестиваля.

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