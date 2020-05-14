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Новости культуры в Иркутской области
14.05.2020

Еще несколько музеев Приангарья проведут «Ночь музеев» в онлайн-режиме

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Музеи Иркутской области присоединились к международной культурной акции «Ночь музеев». Она состоится 16 мая, но из-за пандемии коронавирусной инфекции впервые пройдет в онлайн-формате на официальных YouTube-каналах музеев и в их страницах в социальных сетях.

Общероссийской темой «Ночи музеев» стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, Иркутский областной художественный музей подготовил видеотрансляцию «Ночь музеев: 75 – Победе! 150 – Музею!». Участникам акции покажут видеосюжеты об экспонатах выставок, посвященных теме Великой Отечественной войны, «Бессмертный полк» из портретов художников-фронтовиков. Два ролика будут посвящены «Особой кладовой» музея – отделу, где хранятся работы мастеров камнерезного и ювелирного искусства. Трансляция программы начнется в 19:00.

В программе краеведческого музея – викторина о Великой Отечественной войне, конкурс частушек, также видеосюжет «Четвероногие солдаты» о роли животных во время войны.

Музей Валентина Распутина подготовил видео «Литературно-художественные чтения – рассказ В.Г. Распутина «Мужчины» о детях сибирской деревни в годы Великой Отечественной войны».

Музей декабристов в 21:00 организует виртуальный проект «Гусар, давно гусар, всегда гусар!». На официальной странице музея в Инстаграме в прямом эфире состоится театрализованная интерактивная программа с элементами викторины. Ее цель – рассказать о героях Отечественной войны 1812 года.

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» представит виртуальную экскурсию из фондов музея «Семейные реликвии – символы прошлого». Трансляция начнется в 20:00.

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