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Культура
15.08.2019

Фестиваль «Хоровод ремесел на земле Иркутской» откроется в Тальцах 17 августа

Иркутский район, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль «Хоровод ремесел на земле Иркутской» откроется в Тальцах 17 августа. Об этом сообщает газета «Областная».

В течение двух дней фестиваля, 17 и 18 августа, с 12:00 до 17:00 на многочисленных площадках состоятся показательные и обучающие мастер-классы, конкурсная выставка-ярмарка, модные показы стилизованных народных костюмов не только России, но и Монголии, будут работать интерактивные площадки гончаров, кузнецов, ткачей, кружевниц. Также запланирована дегустация меда и медовых сладостей.

– Особенность этого фестиваля в том, что к участию приглашаются не только опытные мастера, но и их ученики – подмастерья, уже имеющие навыки и проявляющие талант. Самому младшему всего 12 лет. Заявки на участие подали более 300 участников-мастеров и 32 подмастерья, в том числе из Японии и Монголии, – заметила заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

География фестиваля – это не только города и районы Иркутской области, но и Чита, Бурятия, Красноярск, Новосибирск, Краснодар, а также Казахстан, Корея, Монголия. Последняя отправляет на фестиваль 27 мастеров, они представят изделия из войлока, вышивку и другие предметы декоративно-прикладного искусства.

Организатор фестиваля, председатель Союза мастеров «Оникс» Галина Березина рассказала об «изюминках» нынешнего фестиваля – это мастер-шоу юных ткачей, среди которых есть и мальчики, а также конкурсная выставочная экспозиция «Туристический сувенир Прибайкалья».  В ней представлены работы 52 мастеров. Победителя будет определять жюри во главе с директором архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимиром Тихоновым. Лучшие станут участниками конкурса сувенирных работ в Улан-Удэ, где 25 августа на региональный конкурс соберутся производители сувениров со всего Сибирского федерального округа.

Торжественная церемония открытия начнется 17 августа в 12 часов, а затем продолжится масштабным хороводом мастеров, который уже не в первый год заводит Ольга Михеева, большой знаток народной культуры и фольклора. Завершится праздник выступлением творческих коллективов, модным показом народных и стилизованных костюмов и украшений, мастер-шоу «Кистевая роспись» и дегустацией меда.

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