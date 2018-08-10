Фильм иркутского облкинофонда о святителе Иннокентии покажут в Благовещенске

Благовещенск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках этнографического проекта «По пути святителя Иннокентия» в Благовещенске будет представлен фильм Иркутского областного кинофонда «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой».

Кинокартина режиссера Марии Кельчевской по сценарию Анастасии Зверьковой, в частности, была снята и в Благовещенске. Кстати, название этому городу дал именно святитель Иннокентий – в честь Иркутской Благовещенской церкви, в которой начинал свое служение.

Показы фильма состоятся 13 августа в Амурской областной научной библиотеке Муравьева-Амурского и 14 августа в Амурском областном доме народного творчества.

Ранее фильм Иркутского облкинофонда о святителе Иннокентии был представлен на международной конференции «Диалог Форт-Росс», проходившей 21-22 мая 2018 года в Великом Новгороде.

СПРАВКА:

Этнографический проект «По пути святителя Иннокентия» реализуется в 2018 году на средства грантов Иркутского отделения Русского географического общества. Его организатором выступила Иркутская городская общественная организация «Краеведческий клуб «Иркутск – Форт Росс».