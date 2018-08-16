|Культура
|16.05.2018
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Фильм Иркутского облкинофонда вошел в конкурсную программу «Золотого Витязя»
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Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Фильм Иркутского областного кинофонда «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» вошел в конкурсную программу 27-го международного кинофорума «Золотой Витязь», который пройдет в Севастополе с 22 по 31 мая.
Показ картины состоится 23 мая в кинотеатре «Россия». Среди 27 работ иркутская лента будет представлена в номинации «Полнометражные документальные фильмы», сообщает пресс-служба кинофонда.
В этом году из более чем 400 работ, представленных на кинофорум, в программу отобрано 137 фильмов режиссеров из 28 стран в шести категориях – игровые, анимационные фильмы, фильмы для детей, дебютные и студенческие фильмы, документальные короткометражные и документальные полнометражные фильмы.
Славянский форум «Золотой Витязь» объединяет в себе различные виды искусств: театр, музыку, литературу, изобразительное искусство, кино. Международный кинофорум «Золотой Витязь» объединяет кинематографистов из разных стран мира под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».
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