Фильм Иркутского облкинофонда вошел в конкурсную программу «Золотого Витязя»

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Фильм Иркутского областного кинофонда «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» вошел в конкурсную программу 27-го международного кинофорума «Золотой Витязь», который пройдет в Севастополе с 22 по 31 мая.

Показ картины состоится 23 мая в кинотеатре «Россия». Среди 27 работ иркутская лента будет представлена в номинации «Полнометражные документальные фильмы», сообщает пресс-служба кинофонда.

В этом году из более чем 400 работ, представленных на кинофорум, в программу отобрано 137 фильмов режиссеров из 28 стран в шести категориях – игровые, анимационные фильмы, фильмы для детей, дебютные и студенческие фильмы, документальные короткометражные и документальные полнометражные фильмы.

Славянский форум «Золотой Витязь» объединяет в себе различные виды искусств: театр, музыку, литературу, изобразительное искусство, кино. Международный кинофорум «Золотой Витязь» объединяет кинематографистов из разных стран мира под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

СПРАВКА

Картина выпущена в 2017 году к 220-летию со дня рождения и 40-летию со дня канонизации святителя Иннокентия. Премьера состоялась 7-9 сентября прошлого года в Иркутске. С этого момента лента успела стать участником 16-го международного кинофестиваля «Человек и Природа» и получить специальное упоминание от членов жюри фестиваля, а также стала обладателем специального приза духовно-экспертного совета фестиваля «Лучезарный ангел», который прошел в Москве с 1 по 7 ноября 2017 года.

За долгое время это первый полнометражный фильм собственного производства Иркутского областного кинофонда. Продолжительность – 56 мин. Фильм рекомендован для семейного просмотра (возрастное ограничение 6+).

Синопсис. В селе Анга Качугского района – на родине Святителя Иннокентия, апостола Сибири и Америки – строят храм в память о знаменитом земляке. В американском Анкоридже подобный храм уже стоит более полувека. А коренной народ алеуты, крещенные Иннокентием Вениаминовым в 19 веке, не просто живут в православной вере, а проповедуют ее среди неверующих американцев и россиян.