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Культура
24.12.2018

Галерея Виктора Бронштейна приглашает иркутян 7 января на семейный праздник

Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В галерее Виктора Бронштейна 7 января состоится мероприятие для детей и взрослых «За Полярной звездой». Семейный праздник пройдет в формате выставки «Север на бумаге» якутского художника Михаила Старостина.

Как сообщает пресс-служба галереи, у Севера много загадок, отгадать которые позволено лишь избранным. В Рождество дети и взрослые смогут прикоснуться к большим и маленьким тайнам, им нужно лишь следовать за Полярной звездой.

Детей и взрослых ждут необычные испытания на ловкость, смелость и смекалку – все они связаны с традициями и обычаями Севера. Подкрепиться гости смогут пряным чаем с северными ягодами и домашним печеньем, а затем, полные сил, своими руками сделать съедобные юрты и снежки.

Потом гости праздника окунутся в удивительный мир северных сказок и легенд под звуки настоящего варгана или, как его еще называют в Заполярье, хомуса – древнего музыкального инструмента местных народов.

На память о большом семейном празднике у каждого участника останутся фотографии от Анатолия Бызова.

Ведущая мероприятия – Мария Бызова. Пройдет оно при поддержке авторского проекта «Кукуля».

Без возрастных ограничений. Начало мероприятия в 11:00. Количество мест ограничено. Предварительное бронирование билетов по телефонам: (3952) 75-60-30, (3952) 66-55-06.

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