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Культура
05.06.2018

Главный режиссёр иркутского «Аистёнка» Юрий Уткин получил благодарность Минкультуры России

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Главный режиссёр Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» Юрий Уткин получил благодарность от имени министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общий стаж работы Юрия Уткина в сфере культуры и искусства составляет 30 лет, 13 из в них – Иркутском областном театре кукол «Аистёнок». Режиссёр поставил множество популярных спектаклей, привлёк талантливых артистов. В постановках он связывает сценографию и декорации, кукол различных систем, умение актеров владеть разнообразными видами и техниками театрального искусства. Эксперты считают, что труд Юрия Уткина привёл театр кукол «Аистёнок» к творческому взлёту.

Многие постановки режиссёра отмечены наградами высокого уровня. В разные годы Юрий Уткин был награждён Почетной грамотой министерства культуры и архивов Иркутской области, Почётной грамотой губернатора Иркутской области. Грамоту министра культуры и массовых коммуникаций республики Северная Осетия – Алания иркутский режиссёр получил за участие в организации обменных гастролей Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» и Театра юного зрителя «Саби» из города Владикавказа.

За постановку спектаклей и создание культурно-просветительского проекта «Театр ощущений» Юрий Уткин четыре раза становился обладателем премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства.

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