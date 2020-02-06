|Культура
|07.02.2020
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Горловое пение, морин-хур и этно-рок – в Иркутске готовят гала-концерт «В сиянии Белого месяца»
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Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В традиционном гала-концерте «В сиянии Белого месяца», который завершит в Иркутске программу Сагаалгана, примут звезды бурятской эстрады. Об этом сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья.
На сцене иркутского музтеатра выступят Елена Борохитова – традиционное бурятское исполнение и классический вокал, оперная дива Ольга Жигмитова, горловое пение – Арюна Нимаева, эстрадный певец – Ринчин Дашициренов, игра на морин-хуре и этно-рок – Александр Архинчеев.
Свои лучшие номера исполнят национальные коллективы Забайкальского края и Иркутской области: Национальный театр песни и танца «Амар сайн», Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы». Также выступят молодёжные танцевальные ансамбли Иркутска: Ансамбль национального танца«Ангара» и Ансамбль песни и танца «Улаалзай».
В холле Музыкального театра будет представлена выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и художников Иркутской области, ярмарка мастеров народно-художественных промыслов, полиграфической продукции и изделий ручной работы.
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