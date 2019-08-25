Гостиница «Континенталь» и ещё три здания в центре Иркутска внесли в список памятников

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре дома, расположенных по улице Богдана Хмельницкого в Иркутске, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщается в документах Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Памятниками признаны гостиница «Континенталь», которая была возведена в конце 19 века на улице Богдана Хмельницкого, 24 и доходный дом начала 20 века с номером 20.

Также в перечне – объект «Усадьба Томских: дом жилой, службы», построенный в 1880-е годы на улице Богдана Хмельницкого, 16, 16Б и «Усадьба мещан Бродских», в которой находилась «модная мастерская» постройки конца 19 века. Это здание имеет номер 26А.

Вместе с тем, Служба отказалась включать в реестр «Постоялый двор Яськовой» по улице Партизанская, 7А, Б.