Государственные музеи Приангарья в День туризма можно посетить бесплатно

Иркутская область, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области отметят благотворительными акциями Всемирный день туризма, который празднуют 27 сентября. Так, все желающие могут бесплатно посетить областные государственные музеи – художественный музей имени Сукачева, историко-мемориальный музей декабристов и краеведческий музей.

Как сообщает пресс-служба регправительства, благотворительную акцию, приуроченную к Всемирному дню туризма и 81-летию со дня образования Иркутской области, организует министерство культуры и архивов Приангарья при поддержке регионального агентства по туризму.

Кроме того, благотворительные акции в связи с празднованием Всемирного дня туризма проводят также некоторые муниципальные образования Иркутской области и представители туристического бизнеса. Так, филиал парка «Лукоморье» на 49-м км Байкальского тракта и Ботанический сад ИГУ 27 сентября этого года предоставят бесплатный вход всем пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения. ООО «Планетарий» проведет благотворительный сеанс для 25 учеников специальной (коррекционной) школы №10 Иркутска. В программе – полнокупольный мультфильм, лекция-экскурсия «По звездному небу» и посещение обзорной выставки самодельных телескопов клубов любителей астрономии Иркутской области.

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» по согласованию с администрацией готов предоставить свободный вход для организованных групп социально незащищенных слоев населения – это дети-сироты, инвалиды, клиенты домов для пожилых и престарелых людей. Администрация Иркутского района организует выездное мероприятие для 30 воспитанников детских домов с посещением Байкальского центра ездового спорта «Усадьба Тюрюминых» в поселке Листвянка. Администрация Слюдянского района и ООО «БГК «Гора Соболиная» планируют провести экскурсию на горнолыжный курорт «Гора Соболиная» в Байкальске для 45 детей.

Кроме этого, 29 сентября будет организована однодневная водная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги для 40 представителей старшего поколения. Администрация Иркутска подготовила для 30 человек от 10 лет обзорную экскурсию по Музею городского быта и экспозиции «Музей чая», а также интерактивную программу «Как учились наши деды» с мастер-классом по чистописанию.

План выставочных и других мероприятий государственных областных музеев в рамках Всемирного дня туризма и Дня Иркутской области на 27 сентября 2018 года размещен на сайте регионального агентства по туризму.