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Культура
21.05.2018

Игровой видеоклип о футболисте «Спартака» Андрее Ещенко на рэп-композицию снимут в Иркутске

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в мае-июне этого года пройдут съемки видеоклипа на рэп-композицию, посвященного футболисту «Спартака» и сборной России Андрею Ещенко. Как сообщили Телеинформу в пресс-службе кинокомпании «Дума города Похабовска», ролик увидит свет уже в этом году.

Песню «Верить и мечтать», адресованную футболисту, написал его друг, автор-исполнитель Арзу Мусаев, которого вдохновила история Андрея Ещенко. К слову, он еще в конце марта этого года выложил на своем канале в Ютьюбе отрывок этой композиции.

Сам спортсмен, кстати, примет участие в съемках, но при этом, по сюжету, не станет главным героем.

– В центре внимания будет мальчик с похожей судьбой, детдомовец, увлеченный футболом, поклонник Андрея Ещенко, – говорят организаторы.

Кстати, кастинг на роль этого мальчика проходит в Иркутске сегодня, 21 мая. Ближайшие съемки состоятся послезавтра, 23 мая, и затем в июне.

Фильм является совместным проектом компании «Burkalo Production» и кинокомпании «Дума города Похабовска». Режиссером выступит Юрий Яшников. Эта же команда зимой 2018 года выпустила 37-минутный фильм «Иркутский национальный вид спорта», посвященный хоккею с мячом. В документальной кинокартине снялись известные российские спортсмены и болельщики.

Нынешний фильм, в отличие от предыдущего, постановочный. Съемка проходит при поддержке администрации Иркутска и лично мэра города Дмитрия Бердникова.

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