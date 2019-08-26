Иркутск примет театральный фестиваль с постановками на основе национальной литературы или фольклора

Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На сцене Иркутского ТЮЗа имени Вампилова С 5 по 11 сентября будет проходить первый международный театральный фестиваль «Байкальский талисман». Об этом сообщает пресс-служба театра.

В нем примут участие театры из регионов России, а также Кореи и Монголии. Россию представят театры Якутии, Бурятии и два иркутских коллектива – ТЮЗ имени Вампилова и театр кукол «Аистёнок».

Идея фестиваля – показ спектаклей, созданных на основе национальной литературы или фольклора народов, населяющих эти страны и регионы.

Спектакли в первую очередь предназначены для детской и подростковой аудитории. Некоторые из них исполняются на национальном языке (с синхронным переводом на русский язык).