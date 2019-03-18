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Культура
19.03.2019

Иркутск присоединится к Всемирному дню поэзии

Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 марта впервые пройдёт Всемирный день поэзии. Об этом сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

В этот день состоится гала-концерт фестиваля с участием лучших поэтов Иркутска. В программе – награждение победителей по мнению жюри и зрителей, творческие выступления, интерактивные площадки.

Всемирный день поэзии учреждён ЮНЕСКО в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции. В 2016 году петербургская поэтесса и общественный деятель Стефания Данилова создала поэтический фестиваль, названный в честь этого праздника. В 2019 году площадки Всемирного дня поэзии открыты в 60 городах 10 стран мира.

КООРДИНАТЫ:

  • Мероприятие будет проходить по адресу: Иркутск, улица Ленина, 14, здание администрации Иркутска.
  • Начало – в 17:00. Вход свободный.

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