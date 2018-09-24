Иркутская филармония 28 сентября открывает 80-й сезон

Иркутская область, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская областная филармония 28 сентября откроет 80-ый юбилейный сезон концертом из цикла «Пять вечеров с большим оркестром».

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, губернаторский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша исполнит программу, которая охватит три столетия истории симфонической музыки. Для зрителей прозвучат: Симфония № 38 «Пражская» KV 504 Вольфганга Амадея Моцарта, Симфония № 1 «Весенняя» Роберта Шумана и дуэт-концертино для кларнета и фагота с оркестром Рихарда Штрауса. Солировать будут концертмейстер группы кларнетов Дмитрий Кашкаров и концертмейстер группы фаготов, заслуженный артист России Михаил Преображенский.

В новом сезоне Иркутская областная филармония готовит новые проекты и концерты, которые пройдут на разных площадках.

27 и 28 октября состоится премьера проекта Иркутской областной филармонии – балет в двух актах на музыку Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Спектакль пройдет в сопровождении губернаторского симфонического оркестра на сцене Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.

В юбилейном концертном сезоне Иркутская областная филармония и Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского порадуют зрителей совместной постановкой оперы Джузеппе Верди «Риголетто». В постановке примут участие молодые солисты, дипломанты и лауреаты конкурса оперных вокалистов имени Ганса Габора «Бельведер».

Кроме того, в планах филармонии в новом сезоне совместно с архитектурно-этнографическим музеем «Тальцы» провести «Фестиваль русской оперы» под открытым небом. На фестивале будут представлены: опера в трех действиях Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок», а также опера «Царская невеста», премьера которой с грандиозным успехом прошла в августе 2018 года в «Тальцах».

Традиционно в Иркутской областной филармонии состоятся областной Пасхальный музыкальный фестиваль и международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала», в рамках которого пройдет отборочный тур международного конкурса оперных вокалистов имени Ганса Габора «Бельведер». В следующем году изюминкой фестиваля станет премьера оперы «Норма» итальянского композитора Винченцо Беллини.

80-ый концертный сезон станет юбилейным и для губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии – ему исполнится 60 лет со дня основания. В новом сезоне оркестр примет участие в двух престижных форумах: в пятом Симфоническом форуме России в Екатеринбурге и в седьмом Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Гастроли оркестра будут проходить не только в России, но и за рубежом. В январе 2019 года Губернаторский симфонический оркестр выступит в знаменитом «Золотом зале» Венской филармонии в Австрии.

Также, пятилетний юбилей отметит камерный хор губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, руководителем которого является Елена Бояркина. В честь дня рождения, 24 октября артисты выступят с новой сольной программой.

В 80-ом концертном сезоне для жителей Приангарья продолжится большой гастрольный тур солистов Иркутской областной филармонии. С новой программой артисты побывают Тайшетском, Чунском, Киренском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Качугском, Усть-Ордынском, Нижнеудинском, Мамско-Чунском, Баяндаевском, Ольхонском и других районах.

В новом сезоне начнет свою постоянную концертную деятельность оркестр русских народных инструментов Иркутской областной филармонии под управлением Илмара Лапиньша.