|Культура
|27.04.2018
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Иркутская галерея Виктора Бронштейна 27 апреля приглашает на спецпоказ фильма о художнике Альберте Джакометти
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Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Специальный кинопоказ трагикомедии Стэнли Туччи «Последний портрет» состоится 27 апреля в иркутской галерее Виктора Бронштейна. Картина рассказывает о дружбе великого художника Альберто Джакометти с арт-критиком Джеймсом Лордом.
Фильм, снятый в 2017 году, основан на реальных событиях, сообщает пресс-служба галереи.
Как говорится в описании к фильму, его действие происходит в Париже 1960-х годов. Пожилой Альберто Джакометти, роль которого исполняет Джеффри Раш, окружен признанием коллег, славой и богатством, но скучает и небрежно относится к деньгам. Он бродит по улицам, тоскует и не может найти вдохновение для новых работ.
Встреча с критиком Джеймсом Лордом (Арми Хаммер) заставляет мастера вернуться к живописи. Художник собирается написать портрет нового знакомого, но на работу уходят недели. Альберто Джакометти стремится к недостижимому идеалу, и закрашивает полотно снова и снова.
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