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Культура
26.04.2018

Иркутская короткометражка вошла в шорт-лист международного кинофестиваля

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Фильм сценариста и режиссера Геннадия Кузнецова «Как стая птиц» представит Иркутск в программе этнического и регионального кино на 11-м международном кинофестивале, который пройдет с 21 по 25 мая 2018 года в Чебоксарах.

Как сообщают организаторы, фильм «Как стая птиц» – короткометражная работа, созданная единомышленниками. Бюджет картины составил 5000 рублей. В центре сюжета девочки с ограниченными возможностями, рассуждающие о сверхспособности.

Ранее фильм уже был отмечен столичными и местными экспертами. Полгода назад картина стала победителем в номинации «Лучший игровой фильм» третьего Байкальского фестиваля регионального кино.

Основная программа 11-го Чебоксарского международного кинофестиваля представлена десятью фильмами из России, Монголии, Австралии и Южной Кореи. Программа регионального кино включает в себя всего 15 картин.

СПРАВКА:

  • Участниками кинофестиваля в разные годы становились Эльдар Рязанов, Ирина Муравьева, Лидия Федосеева-Шукшина, Михаил Ефремов, Ирина Скобцева-Бондарчук, Дмитрий Астрахан, Борис Грачевский, Алексей Герман-младший, Юрий Грымов, Сергей Фетисов, Никита Высоцкий, Алексей Нилов, Семен Фурман, Григорий Гладков, Лиза Боярская, Дмитрий Харатьян, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Александр Панкратов-Черный и многие другие актеры и режиссеры из России, Казахстана, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Великобритании, Франции, Болгарии, Финляндии, Индии, США.
  • Геннадий Кузнецов родился в 1973 году в Усолье-Сибирском. На сегодняшний день снял нескольких короткометражных фильмов, является автором сценариев игрового и документального кино, рекламы и социальных проектов. Сценарист и режиссер кинокомпании «Дума города Похабовска». Пресс-секретарь Иркутского молодежного центра Союза кинематографистов РФ.

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