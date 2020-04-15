|Культура
|16.04.2020
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Иркутская областная филармония 16 апреля приглашает на онлайн-концерт
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Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Концерт «Сохрани мою речь навсегда» из цикла «Великие влюбленные» состоится в Иркутской областной филармонии 16 апреля. Артисты решили провести его, несмотря на режим самоизоляции. Выступление покажут на YouTube-канале филармонии.
Как сообщает пресс-служба губернатора, артисты получили специальное разрешение министерства культуры и архивов Иркутской области на работу в Органном зале, который, как и все учреждения культуры, сейчас закрыт. Выступление было снято с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Одновременно в помещении находились не более четырех человек, два из которых – технические специалисты. Артисты приходили в зал по очереди в специально предусмотренное время, у них проверяли температуру тела, между выступлениями вели обработку помещения.
Концерт состоится, как и планировалось, 16 апреля в 18:30. Увидеть его смогут все желающие
Иркутская областная филармония активно работает во время режима самоизоляции, объявленного из-за пандемии коронавирусной инфекции:
С начала действия режима повышенной готовности артисты Губернаторского симфонического оркестра и солисты филармонии показали серию видеороликов с индивидуальными и групповыми репетициями в условиях самоизоляции, а также «домашние концерты». Главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапиньш порадовал слушателей юмористическими рассказами об опере «Евгений Онегин». Камерный хор Губернаторского симфонического оркестра посвятил музыкальный номер иркутским медикам. Все эти записи доступны для просмотра в социальных сетях.