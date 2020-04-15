Иркутская областная филармония 16 апреля приглашает на онлайн-концерт

Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Концерт «Сохрани мою речь навсегда» из цикла «Великие влюбленные» состоится в Иркутской областной филармонии 16 апреля. Артисты решили провести его, несмотря на режим самоизоляции. Выступление покажут на YouTube-канале филармонии. Как сообщает пресс-служба губернатора, артисты получили специальное разрешение министерства культуры и архивов Иркутской области на работу в Органном зале, который, как и все учреждения культуры, сейчас закрыт. Выступление было снято с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Одновременно в помещении находились не более четырех человек, два из которых – технические специалисты. Артисты приходили в зал по очереди в специально предусмотренное время, у них проверяли температуру тела, между выступлениями вели обработку помещения. Концерт состоится, как и планировалось, 16 апреля в 18:30. Увидеть его смогут все желающие по ссылке . В программе прозвучит музыка 1920-30-х годов в исполнении Екатерины Переверзевой (сопрано), Дмитрия Силаева (фортепиано), Романа Бурматова (гитара), Сергея Фукалова (аккордеон) и Анны Баранковой (домра). Продолжительность концерта – один час. Иркутская областная филармония активно работает во время режима самоизоляции, объявленного из-за пандемии коронавирусной инфекции: Камерный хор Губернаторского симфонического оркестра под руководством Елены Бояркиной готовит для зрителей Пасхальный сюрприз. Зрители смогут увидеть на видео праздничное выступление 19 апреля.

под руководством Елены Бояркиной готовит для зрителей Пасхальный сюрприз. Зрители смогут увидеть на видео праздничное выступление 19 апреля. 20 апреля также на YouTube-канале состоится показ документального фильма о Губернаторском симфоническом оркестре.

23 апреля Иркутская филармония в соцсетях покажет гала-концерт закрытия девятого международного фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала», который с успехом прошел в 2019 году.

27 апреля зрители увидят запись музыкального спектакля «Мэри Поппинс» в исполнении Камерного хора Губернаторского симфонического оркестра.

1 мая на YouTube-канале состоится концерт саксофониста Андрея Гедеона и органиста Дечебала Григоруцэ. С начала действия режима повышенной готовности артисты Губернаторского симфонического оркестра и солисты филармонии показали серию видеороликов с индивидуальными и групповыми репетициями в условиях самоизоляции, а также «домашние концерты». Главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапиньш порадовал слушателей юмористическими рассказами об опере «Евгений Онегин». Камерный хор Губернаторского симфонического оркестра посвятил музыкальный номер иркутским медикам. Все эти записи доступны для просмотра в социальных сетях. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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