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Культура
05.12.2019

Иркутская областная филармония отмечает 80-летие

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутской областной филармонии исполняется 80 лет. В честь юбилея музыканты приготовили трехдневный праздничный марафон, во время которого выступят все коллективы учреждения.

Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, пишет пресс-служба губернатора.

Праздничный марафон начнется 11 декабря. В этот день выступят Губернаторский симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша, камерный хор, оркестр русских народных инструментов и ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет». Также на сцену выйдут известные исполнители, давно ставшие друзьями филармонии. Это Лидия Светозарова (сопрано, Москва), Желько Андрич (баритон, Сербия) и Гомбо Ганбаатар (гобой, Монголия). В программе вечера – произведения П. Чайковского, М. Броннера, М. Глинки, Э. Эшенвалдса, В. Мишкиниса, Дж. Верди, А. Пахмутовой, И. Дунаевского.

12 декабря состоится концерт оригинальной современной музыки, во время которого заслуженный артист России, аккордеонист Александр Чудновский, вокалист Ольга Сафронова и эстрадно-инструментальный ансамбль под управлением Дмитрия Силаева исполнят известные композиции Ю. Жиро, В. Косма, Г. Роллана и М. Лиграна. Завершатся юбилейные мероприятия 13 декабря совместным концертом солистов Иркутской областной филармонии под названием «Назад в будущее».

Иркутская областная филармония была основана в 1939 году на базе концертно-эстрадного сектора Иркутского областного отдела искусств, который занимался организацией выступлений концертных бригад на территории Сибири и Дальнего Востока. На сцене учреждения выступали такие известные музыканты, как Святослав Рихтер, Владимир Ашкенази, Виктор Третьяков, Даниил Шафран. Сейчас в филармонии работают четыре коллектива. Самый крупный – Губернаторский симфонический оркестр, основанный в 1958 году. Под руководством заслуженного деятеля искусств Илмара Лапиньша коллектив несколько раз был удостоен приглашения и выступал в одном из лучших концертных залов мира – в «Золотом зале» Венской филармонии Мюзикферайн (Австрия), что является особой честью и высочайшей оценкой работы для музыкантов всего мира.

Учреждение активно сотрудничает как с известными музыкантами, которых приглашает на гастроли, так и с начинающими – талантливыми воспитанниками музыкальных школ и студентами Иркутского областного музыкального колледжа имени Ф. Шопена. Филармония организует такие мероприятия как фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала», «Фестиваль русской оперы», «Байкальские струны», «Музыка без границ» и многих других.

– Уже 80 лет филармония является центром музыкальной жизни Иркутской области. Это учреждение объединило ведущих музыкантов региона. Его коллективы и солисты стали гордостью Иркутской области, представляют наш регион как в России, так и за рубежом, большое внимание уделяют гастролям по городам и поселкам региона. Они дают возможность всем желающим услышать классическую музыку в замечательном качественном исполнении, – сказала Ольга Стасюлевич.

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