Иркутским библиотекам передадут издание о выдающихся российских экспедициях в Океании

Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Фонд имени Миклухо-Маклая предоставит для библиотек Иркутской области научно-популярное издание «Россия и Океания. Исследования и путешествия россиян в 19-21 вв.». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.

В книге содержится краткий рассказ о выдающихся российских экспедициях в Океании, которые исторически начинались из Санкт-Петербурга, а также открытиях, сделанных в данном регионе русскими мореплавателями и учеными.

Текст издания сопровождается уникальными иллюстративными материалами из государственных архивов и ведущих библиотек России. Издание носит образовательно-просветительский характер, приобщает к мировому культурному наследию и может быть использовано в качестве хрестоматии как в учебном процессе, так и для проведения внеучебной работы по курсам истории и географии.

Проект был реализован в рамках образовательно-просветительского проекта «Россия и Океания (19-21 вв.)», реализуемого в России при поддержке Фонда президентских грантов и информационной поддержке НИИ и музея антропологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

С книгой можно познакомиться и в электронном формате .